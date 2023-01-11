Resmi Gazete’de yayımlandı: Telefon satışlarında yeni dönem!

12 BİN LİRA HARİCİNDE KALAN RAKAM 3 TAKSİTE BÖLÜNECEK

Yeni karara göre 37 bin 500 lira tutarında bir telefon almak isteyen tüketici, 12 bin liranın haricinde kalan 25 bin 500 lirayı, 8 bin 500 biradan 3 taksitle ödeyerek borcunu kapatma imkanına kavuşacak.