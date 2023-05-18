Savaşan şahine yerli damgası! ’Özgürleşen’ ilk uçak TSK’ya teslim edildi

'2040 YILINA KADAR ETKİN KULLANIM SAĞLANACAK'

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise F-16'ların hiç olmadığı kadar milli, yerli ve özgür olduğu belirtilerek, "Uzun yıllardır envanterimizde bulunan ve etkin olarak kullanılan F-16'larımızın yapısal ve aviyonik modernizasyonlarını milli ve yerli olarak yapabilmekteyiz. Başkanlığımız tarafından yürütülen F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile envantere ilk giren F-16 Blok-30 uçaklarımızın yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılmaktadır.