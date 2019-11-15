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  • 'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:43
'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstü çalışmalarında da büyük aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 100 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 103, yüklenici bünyesinde 568'i mühendis yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68'i köprü, 20'si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.

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'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Malkara- Otoyolu ve 1915 'nün Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

"HAYALİMİZ GERÇEK OLUYOR"

Köprünün Asya kıtasındaki ayağının yer alacağı Lapseki'nin Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların her iki yakada hızla devam ettiğini söyledi.

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

Ayakların su yüzüne çıktığını, kademe kademe ilerlendiğini anlatan Yılmaz, "Aynı şekilde karadaki çalışmalar da yoğun bir şekilde sürüyor. Bununla birlikte çevre bağlantı yollarında da çalışmalar başladı. Önümüzdeki dönemde program dahilinde zamanında köprünün biteceği bize verilen bilgiler arasında." dedi.

Karada direk dikme işlemlerinin sürdüğünü, daha sonra ankraj bağlantılarına geçileceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

"Artık teller gelmeye başlayacak. İnşallah bunlar da geldiğinde köprünün iki tarafında yavaş yavaş bağlantı olacak. Şu anda ağırlıklı olarak karadaki çevre bağlantı yollarıyla hem bağlantısı hem Biga, Lapseki bağlantıları, bunlarla ilgili 24 saat üzerinden vardiyalı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kış döneminde de yoğun bir şekilde devam edecek.

Biz yıllarca köprüyü hep hayal ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şu anda gerçek oluyor. Köprünün temelinin atılmasıyla yoğun çalışmalar başladı. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek Lapseki'den karşı tarafa geçeceğiz."

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