'Simgelerin köprüsü' yükseliyor... Dünyanın en büyüğü olacak!

"Artık teller gelmeye başlayacak. İnşallah bunlar da geldiğinde köprünün iki tarafında yavaş yavaş bağlantı olacak. Şu anda ağırlıklı olarak karadaki çevre bağlantı yollarıyla hem Çanakkale bağlantısı hem Biga, Lapseki bağlantıları, bunlarla ilgili 24 saat üzerinden vardiyalı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kış döneminde de yoğun bir şekilde devam edecek.

Biz yıllarca köprüyü hep hayal ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şu anda gerçek oluyor. Köprünün temelinin atılmasıyla yoğun çalışmalar başladı. İnşallah 2022'nin 18 Mart'ında hep birlikte köprüden yürüyerek Lapseki'den karşı tarafa geçeceğiz."