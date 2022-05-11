SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

Son dakika haberleri...Konut kredisi faizleri 2 yeni kampanya ile yeniden belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak istenleri rahatlatacak 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi paketlerini açıkladı. Bununla beraber 'Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplama' en çok merak edilenler arasına girdi. Peki bu 2 konut kredisi paketi ve yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak? Krediler hangi bankalardan çekilebilecek? İşte kalem kalem milyonların en çok merak ettiği konut kredisi hesaplama tabloları...