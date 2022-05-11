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Haberler Galeri SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:52

SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

Son dakika haberleri...Konut kredisi faizleri 2 yeni kampanya ile yeniden belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi olmak istenleri rahatlatacak 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi paketlerini açıkladı. Bununla beraber 'Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplama' en çok merak edilenler arasına girdi. Peki bu 2 konut kredisi paketi ve yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak? Krediler hangi bankalardan çekilebilecek? İşte kalem kalem milyonların en çok merak ettiği konut kredisi hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi...Konut kredisi için 0.99 ve 0.89 olmak üzere 2 yeni paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların 120 ay vade seçeneği ile 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile konut sahibi yapılacağını açıkladı.

Peki yapılan kampanyalar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem o hesaplar..

SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

SON DAKİKA HABERLERİ | KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:

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SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;

İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.

SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;

Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.

SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.

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