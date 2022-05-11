SON DAKİKA: 0.99 ve 0.89 konut kredisi açıklandı! 3 tabloda konut kredisi hesaplama! Yeni faiz oranları cebe nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi...Konut kredisi için 0.99 ve 0.89 olmak üzere 2 yeni paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların 120 ay vade seçeneği ile 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi ile konut sahibi yapılacağını açıkladı.

Peki yapılan kampanyalar vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? İşte kalem kalem o hesaplar..