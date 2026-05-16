Haberler Galeri SON DAKİKA | 15 milyon kişinin borcu yapılandırılacak! Vergi, GSS primi ve trafik cezaları... İşte yapılandırmanın detayları!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 07:01 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 07:03

Son dakika haberi: TBMM'de torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 ay taksit imkânı sunulacak. Türkiye yabancı yatırımcı için güvenli liman olacak. Gelirini ülkemize taşıyana 20 yıl vergi yok. İşte detaylar!

ÖNDER YILMAZ
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu'nda kamuya borcu olan 15 milyon vatandaşa 72 aya kadar taksitlendirme imkânı getiren ve yabancı yatırımcıya yatırım kolaylığı sağlayan torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.

TÜRKİYE'YE YERLEŞMELERİ İÇİN TEŞVİK

Genel Kurulda kabul edilen düzenlemelere göre Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek.

Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için Gelir Vergisi Kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin, bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Böylece varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek.

20 YIL BOYUNCA VERGİ İSTİSNASI

Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak.

Düzenleme ile döviz girişinin artırılması ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ÜCRETTEN DE VERGİ ALINMAYACAK

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinde, bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan 3 ve 5 katlarını birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

36 AY TAKSİT 72 AYA ÇIKACAK

Esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanacak. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.

20 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'YE ulaşan Gelir İdaresi verileri mükelleflerin yüzde 98.6'sının toplam borcunun 1 milyon liranın altında bulunduğunu ortaya koydu.

Vergi, Genel Sağlık Sigortası primi ve trafik cezaları nedeniyle borçlu olan geniş kitlenin yaklaşık 15 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor.

Yasal takip aşamasındaki kişi sayısının ise 4.2 milyon düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Bağ-Kur primi ve vergi kaynaklı ticari borçlu sayısının da yaklaşık 1.5 milyon olduğu kaydediliyor.

Teklifin kalan maddeleri 20 Mayıs'ta Genel Kurul'da görüşülecek.

