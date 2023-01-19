Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:17
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
07:17
Son dakika | EYT'de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı
Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanların kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanmasına yönelik çalışmayı tamamladı. Buna göre EYT'de kıdem hesabı nasıl yapılacak? 6 kritik sorunun yanıtı SABAH'ta. Yapılan çalışma sonucu izin paraları brüt ücretten ödenecek. Kıdem desteği başka hesaba transfer edilemeyecek. Çalışan onayıyla taksitlendirilebilecek. Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli seçeneği masadayken ihbar tazminatı yükümlülüğü de bulunmuyor