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Haberler Galeri Son dakika | EYT'de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı
Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 07:17

Son dakika | EYT'de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanların kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanmasına yönelik çalışmayı tamamladı. Buna göre EYT'de kıdem hesabı nasıl yapılacak? 6 kritik sorunun yanıtı SABAH'ta. Yapılan çalışma sonucu izin paraları brüt ücretten ödenecek. Kıdem desteği başka hesaba transfer edilemeyecek. Çalışan onayıyla taksitlendirilebilecek. Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli seçeneği masadayken ihbar tazminatı yükümlülüğü de bulunmuyor

HAZAL ATEŞ
Son dakika | EYT’de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

Son dakika EYT haberleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanların kıdem tazminatına Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanmasına yönelik çalışmayı tamamladı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin kıdemi, ödenme koşulları, kullanılmayan izin hakları başta olmak üzere merak edilen birçok konu netleşecek. Kıdem tazminatı hesabında çalışana ödenen ücretle beraber düzenli sağlanan yol, yemek parası gibi bütün ödemeler dikkate alınacak.

Son dakika | EYT’de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinden geçerli olan kıdem tazminatı tavanı (19 bin 982 lira) ile sınırlı olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk adımda çalışan istifa edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "emekli olabilir" yazısını işverene sunacak. İşveren de çıkış işleminin ardından kurumdan aylık tahsis talebinde bulunacak. Buradaki tek koşul aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışılması olup aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için kıdemde iki seçenek söz konusu olabilir. Kıdem tazminatını alabilecekleri gibi, istifa tarihinde kıdemi almayıp aynı işyerinde çalışmaya devam ederek birkaç yıl sonra ayrılırken talep edilebilirler.

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Son dakika | EYT’de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

Bakanlığın hazırladığı paketle, KGF teminat oranları artırılarak firmaları bir anda karşılaşabilecekleri yüksek tutarlı kıdem tazminatı ödemeleri için kredi limiti bulma sorunlarına çözüm sağlanmış olacak. İşverene üç yıl vade, altı ay ödemesiz dönem şeklinde kolaylıklar sağlanacak. Normal koşulda iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. Emeklilik gerekçesiyle iş akdinin feshi durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmaz, çalışan böyle bir talepte bulunamaz.

Son dakika | EYT’de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

1 -EYT kapsamında emekli olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya ekleniyor. Çalışana ödenen ücretle beraber düzenli olarak sağlanan yol, yemek parası için ek ödemeler de hesaba katılır. Her tam çalışma yılı için verilen kıdem tazminatı sözleşmenin feshedildiği tarihteki kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı bulunuyor. Kıdem hesabında çalışanın brüt ücreti dikkate alınır. Çalışanın eline fiilen geçen ücretle birlikte sigorta primi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmadan belirlenen brüt ücrete göre hesaplama yapılır.

Son dakika | EYT’de kıdem hesabı ve izin paraları böyle hesaplanacak; Brüt ücret detayı

2- İşveren kıdemi peşin ödemek zorunda mı, aynı işyerinde devam edenler için özel bir düzenleme olacak mı?

İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı peşin ödenmek zorunda, taksitli ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Taksitlendirilen kıdem için yazılı sözleşme yapılması çalışanın lehine olacaktır. Bölünen taksit sayısı ve ödeme takviminin kayıt altına alınması mağduriyetleri de önleyecektir. Aynı işyerinde devam edecekler için iki seçenek söz konusu olabilir. Kıdemlerini talep edebilecekleri gibi, bu yılın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret üzerinden tazminatını alabilirler. Bir diğer seçenek de istifa tarihi yerine işyerinden ayrılırken kıdemini isteyebilirler. Kıdemini işten ayrılırken talep edecekler için Fon destekli kredi kullanımı olup olmayacağı yasal düzenleme sürecinde netleşecek.

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