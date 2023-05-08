Giriş Tarihi: 08.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 12:58

SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur'lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

Son dakika haberi...Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bu düzenleme seçimden sonra ilk çıkarılacak yasalar arasında yer alıyor. Buna göre Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek, 9000 gün olan prim şartı 7200 güne inecek. Öte yandan kısmi emeklilik şartları da değişecek buradaki primler yeniden düzenlenecek. Böylece 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Son 3,5 yıl kuralı da değişecek. Peki isteğe bağlı sigortalılar için şartlar ne olacak? İşte SSK, Bağ-Kur yeni emeklilik sistemi şartları ve tüm detaylar...