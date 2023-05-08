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Haberler Galeri SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur'lu 4500-7200 günle emekli olabilecek
Giriş Tarihi: 08.05.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 12:58

SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur'lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

Son dakika haberi...Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bu düzenleme seçimden sonra ilk çıkarılacak yasalar arasında yer alıyor. Buna göre Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek, 9000 gün olan prim şartı 7200 güne inecek. Öte yandan kısmi emeklilik şartları da değişecek buradaki primler yeniden düzenlenecek. Böylece 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Son 3,5 yıl kuralı da değişecek. Peki isteğe bağlı sigortalılar için şartlar ne olacak? İşte SSK, Bağ-Kur yeni emeklilik sistemi şartları ve tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur’lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

Son dakika haberleri...2023 Genel Seçimleri sonrası yapılacak ilk düzenlemeler arasında gösterilen SSK, Bağ-Kur'lu için primleri eşitleyecek yeni sistem için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan'ın yeni emeklilik sistemi için verdiği bu müjde sonrası milyonlarca esnaf büyük sevinç yaşadı.

SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur’lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

5 YIL ERKEN EMEKLiLiK FIRSATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 milyon küçük esnafı sevindiren emeklilik düzenlemesi için müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak" açıklamasını yaptı. Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile bundan sonra Bağ-Kur'lular emeklilik için 9000 gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek. Yani burada 5 yıl erken olma fırsatı doğacak.

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SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur’lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

Yeni emeklilik düzenlemesi ile EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan Bağ-kur'lular için de erken emeklilik anlamına gelecek. 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.

SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur’lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

KISMİ EMEKLİLİK İÇİN DE PRİM GÜNÜ DÜŞECEK

Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek. Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda. SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.

SON DAKİKA: 5 yıl erken emeklilik fırsatı! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Bağ-Kur’lu 4500-7200 günle emekli olabilecek

Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek. Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

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