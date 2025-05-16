Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:48
SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...
Son dakika haberi... Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak yeni sistem aynı zamanda ev kadınlarına erken emeklilik imkanı da sağlayacak. Sistem 6 adımda devreye girecek ve ev kadınları çocuk sayısına göre daha fazla prim ile daha erken yaşta emekli maaşı alabilecek. İşte ev kadınlarına erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar...