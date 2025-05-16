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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:48

SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

Son dakika haberi... Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacak yeni sistem aynı zamanda ev kadınlarına erken emeklilik imkanı da sağlayacak. Sistem 6 adımda devreye girecek ve ev kadınları çocuk sayısına göre daha fazla prim ile daha erken yaşta emekli maaşı alabilecek. İşte ev kadınlarına erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

Son dakika haberleri...Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile sosyal güvence, emeklilik hakkı ve prim ödemelerinde destek paketinin bir sonraki aşamasında ev kadınlarına erken emeklilik imkanları ortaya çıkacak. Özellikle annelere çocuk sayısına göre Fiili Hizmet Zammı benzeri bir yıpranma hakkı ile hem prim eklenecek hem yaş şartları geri çekilecek. Bu noktada 6 adımlı bir sistem devreye sokulmuş olacak.

SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

BİRİNCİ ADIM SOSYAL GÜVENCE

Ev kadınları daha önce sigortaları olsun ya da olması öncelikli olarak bir sosyal güvenceye kavuşturulacak. Yani sigortalı olacaklar. Bu güvence için çalışma şartı olmadan İsteğe Bağlı Sigorta ile sağlanacak. Böylece ev kadınları Bağ-Kur kapsamına alınmış olacak. Bu sayede hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları çocuk, kardeş anne baba gibi yakınları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

İKİNCİ ADIM EMEKLİLİK İMKANI

Sosyal güvenceye kavuşan ev kadınları Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkına da kavuşacak. Eğer daha önce çalışma hayatları olmuşsa ve SSK primleri daha fazla ise bu kez İsteğe Bağlı Sigorta ödemeleri 3.5 yılı geçmez ise SSK'dan emekli olabilecekler. Eğer daha önce hiç prim ödememiş ya da sigortalı olmamışlarsa bu kez Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emekli olacaklar. Ya da son 3.5 yılı SSK'lı olarak geçirerek yine SSK'dan emekli olma hakkına kavuşacaklar. Emekli olacakları kuruma göre de prim gün sayıları belirlenecek. Kısmi emeklilik şartları 5400 günden ilk sigorta olunan tarihe göre 3600 güne veya 4500 güne kadar çekilebilecek.

SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

ÜÇÜNCÜ ADIM PRİMLER DEVLETTEN

Ev kadınlarının ödeyecekleri İsteğe Bağlı Sigorta primleri en az asgari ücretin yüzde 32'si kadar belirleniyor. Bu para her ay SGK'ya ödeniyor. Ancak yeni sistemde ev kadınlarının primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Böylece ev kadınları daha az miktar prim parası ödemiş olacaklar. Primlerin önemli bir kısmını devlet karşılayacak.

SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

DÖRDÜNCÜ ADIMDA PRİMLERE İLAVE

Ev kadınlarına getirilecek sosyal güvence ve emeklilik hakkı anneler için daha avantajlı olacak. Çocuk sahibi olan ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırdıklarında kendilerine verilecek prim desteğinin yanında erken emeklilik hakkına da kavuşmuş olacak. Fiili Hizmet zammı olarak belirtilen yıpranma sistemi ile çocuk sayısına göre hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik gerçekleşecek. Anneler için her yıl primlerine belli miktarda eklenme yapılacak. Burada kriter çocuk sayısı olacak. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanacak. Bu 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.