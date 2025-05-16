SON DAKİKA HABERİ: 6 adımda ev kadınlarına erken emeklilik! Yıpranma, prim desteği ve yaş şartında indirim...

İKİNCİ ADIM EMEKLİLİK İMKANI

Sosyal güvenceye kavuşan ev kadınları Bağ-Kur kapsamında emeklilik hakkına da kavuşacak. Eğer daha önce çalışma hayatları olmuşsa ve SSK primleri daha fazla ise bu kez İsteğe Bağlı Sigorta ödemeleri 3.5 yılı geçmez ise SSK'dan emekli olabilecekler. Eğer daha önce hiç prim ödememiş ya da sigortalı olmamışlarsa bu kez Bağ-Kur kapsamında prim ödeyerek emekli olacaklar. Ya da son 3.5 yılı SSK'lı olarak geçirerek yine SSK'dan emekli olma hakkına kavuşacaklar. Emekli olacakları kuruma göre de prim gün sayıları belirlenecek. Kısmi emeklilik şartları 5400 günden ilk sigorta olunan tarihe göre 3600 güne veya 4500 güne kadar çekilebilecek.