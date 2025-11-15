SON DAKİKA | Altın, dolar, borsa, kripto... Şampiyon bu hafta kaybettirdi! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

YATIRIM ARAÇLARININ HAFTALIK PERFORMANSLARI
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|5.431,40
|5.427,28
|-0,08
|82,43
|Cumhuriyet
|20.180,00
|36.640,00
|36.612,00
|-0,08
|81,43
|ABD Doları
|35,3580
|42,0490
|42,21
|0,39
|19,39
|Avro
|36,7510
|48,5610
|48,92
|0,73
|33,10
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|55,1920
|55,51
|0,57
|25,27
|İsviçre Frangı
|39,0410
|52,3350
|52,52
|0,34
|34,51
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
|5,09003
|54,75
|ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
|2,27031
|49,60
|A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,255168
|30,75
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|61,672258
|20,06
|MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,610798
|19,58
|PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,835556
|18,70
|ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,187836
|18,43
|ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,014675
|18,30
|PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,144429
|13,74
|ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
|2,198342
|13,31
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011957
|11,10
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,017262
|9,61
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,010626
|9,34
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,103908
|8,60
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015175
|7,34
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,754025
|6,61
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,348266
|6,52
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,650671
|6,49
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066037
|6,49
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,243268
|6,48