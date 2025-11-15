Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SON DAKİKA | Altın, dolar, borsa, kripto... Şampiyon bu hafta kaybettirdi! İşte en çok kazandıran yatırım aracı
Giriş Tarihi: 15.11.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:51

SON DAKİKA | Altın, dolar, borsa, kripto... Şampiyon bu hafta kaybettirdi! İşte en çok kazandıran yatırım aracı

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalanan piyasalar bu hafta ülkede federal hükümetin yeniden iş başı yapmasıyla hareketlendi. Rekor seviyelerden sert düşen altın fiyatları yükselişe geçerken, teknoloji hisselerinde yaşanan etkiyle borsa düşüşe geçti. Kripto paralarda ise düşüş sürdü. Geçtiğimiz haftanın şampiyonu olan yatırım fonlarında kaybettirdi. Döviz kurları ise bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Peki bu hafta yatırım araçları nasıl bir performans sergiledi? En çok hangi yatırım araçları kazandırdı? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte ayrıntılar...

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni yön arayışına giren piyasalar ülkede 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden iş başı yapmasıyla hareketlendi. Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren ons altın, 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine çıktı. Haftanın son işlem gününde ise sarı metal kritik seviyelerde denge arayışına girdi.

Bitcoin 100 bin doların altına gerilerken, BİST 100 endeksi ise haftayı yüzde 3,28 değer kaybederek tamamladı.

Peki bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte ayrıntılar..

SERT YÜKSELEN ALTIN DENGE ARAYIŞINDA

Ekim ayının sonunda son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın federal hükümetin açılmasıyla sert yükseldi. Hafta içinde 4.245 dolara kadar yükselen ons altın, ardından psikolojik seviyeye kadar düşüşe geçti. 4032 dolara kadar düşen ons ardından 4087 dolarda dengeledi.

ABD-Çin yumuşamasıyla yaşadığı değer kaybını silmeye başlayan ons altın haftalık yaklaşık yüzde 5 kazanç yolunda ilerliyordu.

Son bir ayın en yüksek haftalık kapanış yapması beklenen spot başına ons altın, haftayı yüzde 2.07'lik yükselişle tamamlayabildi.

GRAM ALTIN HAFTAYI KISMİ KAZANÇLA KAPADI

Sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aşan gram altın 5.700 TL sınırını geçti. 5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı daha sonra sert bir şekilde yine düşüşe geçti. 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın seyreden gram altın haftayı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liradan tamamladı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.94 yükselişle 38 bin 646 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise yüzde 2.16 artarak 9 bin 76.65 liraya kadar çıktı.

FİZİKİ ALTIN 6 BİN TL SINIRINDAN DÖNDÜ

Kapalıçarşı'da 5.600 TL'ye kadar geri çekilen fiziki gram altın 6.000 TL'yi zorlamaya başlamıştı. Gram altın daha sonra düşüşe geçerek 5.800 TL bandına geriledi.

BORSA HAFTAYI 10 BİN PUANIN ÜZERİNDE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,89 düşüşle 25.218,76 puan, sanayi endeksi yüzde 1,17 azalışla 14.183,57 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 kayıpla 10.991,15 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,09 artışla 15.631,67 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,01 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu. Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 12,52 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 11,98 ile Çan2 Termik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 28,66 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 12,96 ile Tofaş ve yüzde 12,53 ile Kocaer Çelik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 844 milyar 56 milyon lirayla ASELSAN, 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA ve 467 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

DÖVİZ KURLARI HAREKETLENDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 42,3320 liraya çıkarken, avro yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ HAFTALIK PERFORMANSLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 5.431,40 5.427,28 -0,08 82,43
Cumhuriyet 20.180,00 36.640,00 36.612,00 -0,08 81,43
ABD Doları 35,3580 42,0490 42,21 0,39 19,39
Avro 36,7510 48,5610 48,92 0,73 33,10
İngiliz Sterlini 44,3080 55,1920 55,51 0,57 25,27
İsviçre Frangı 39,0410 52,3350 52,52 0,34 34,51
GEÇEN HAFTANIN ŞAMPİYONU KAYBETTİRDİ

Geçen hafta altın, dolar ve borsayı geride bırakarak en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları bu hafta düşüş sergiledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,33, emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON 5,09003 54,75
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 2,27031 49,60
A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,255168 30,75
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 61,672258 20,06
MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,610798 19,58
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,835556 18,70
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,187836 18,43
ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,014675 18,30
PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,144429 13,74
ATLAS PORTFÖY SERBEST FON 2,198342 13,31
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011957 11,10
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017262 9,61
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010626 9,34
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,103908 8,60
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,015175 7,34
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,754025 6,61
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,348266 6,52
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,650671 6,49
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,066037 6,49
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,243268 6,48