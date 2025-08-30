Giriş Tarihi: 30.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:40
SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?
Altın fiyatları FED üzerindeki siyasi baskının artması ve piyasaların 250 baz puanlık faiz indirimine göre fiyatlanmasıyla rekor seviyeleri test etti. Ağustos ayında yüzde %4,7 değer kazanan ons altın hızlı yükselişine devam ederken gram altın 4 bin 563 lira ile rekor seviyeleri test etti. ABD çekirdek PCE yüzde 2,9 olarak açıklandı. Altın piyasaları yönünü eylül ayında FED tarafından açıklanacak faiz kararına çevirdi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu? İşte tüm gelişmeler…