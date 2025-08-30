SON DAKİKA! Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç lira oldu?

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan ve Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin temmuz ayına kadar olan 12 ayda %2,9 arttığını bildirdi. Böylelikle son dört ayın en yüksek artışı kaydedildi. Piyasalar yükselen enflasyon rakamlarına rağmen gelecek ay için faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı.