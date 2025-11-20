SON DAKİKA | Altın fiyatlarına Fed’den şok darbe! Gram altında şimdi gözler 16.30’da... İşte 20 Kasım piyasalarda son durum...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 09:31

Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC tutanaklarıyla sarsıldı. Kritik veri öncesinde atağa kalkan ons altın, yeniden aşağı yönlü hareketlendi. Gram altın ise kritik bant aralığına yeniden düştü. Altın piyasasında gözler şimdi TSİ ile saat 16.30'da açıklanacak eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Peki altında yükseliş trendi sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak? İşte 20 Kasım piyasalarda son durum...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Rekor yükselişin ardından sert düşerek yön arayışına giren altın fiyatları ABD'de yaşanan gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalarla bu hafta 4.000 dolar psikolojik seviyesine kadar geri çekilen altın fiyatları, ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası atağa geçmişti.

4.133 dolara çıkan ons altın FED'in 0,25 baz puanlık indirime gittiği 29 Ekim tarihindeki toplantıya ait tutanakların açıklanmasıyla yeniden psikolojik seviyeye geri çekildi. Gram altın ise 5.500 TL'nin altına indi.

ALTINDA FED ŞOKU

FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin Aralık ayında politika faizi konusunda ikiye bölünmesi nedeniyle ons altın 4.041 dolara kadar indi. Ons altın, yeni günde yüzde 0.17 kayıpla 4070 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTE

Hafta başında 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın başlangıç yapan altının gramı dünkü işlemlerde 5.630 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın ons tarafında yaşanan dalgalanma ile 5.500 TL sınırına geri çekildi. Altının gramı yeni günde 5.541 TL'den fiyatlanıyor.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 6.000 TL'yi zorlamaya çalışan fiziki gram altında yatay seyir devam ediyor. Sarı metal kuyumcularda 5.811 TL'den işlem görüyor.

GÖZLER SAAT 16.30'DA

Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararını etkileyen iki kritik veriden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Kritik veri, TSİ ile saat 16.30'da açıklanacak. Ağustos'ta 22 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisisin Eylül ayında 55 bin kişi artış bekleniyor.

Eylül ayı istihdamı beklenti altında kalırsa aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Bu durumun altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

İşte 20 Ekim altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN

Alış: 5.539,81 TL

Satış: 5.540,59 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.374,00 TL

Satış: 9.466,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.749,00 TL

Satış: 18.920,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.382,00 TL

Satış: 37.718,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.561,00 TL

Satış: 39.144,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 38.389,00 TL

Satış: 38.701,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.231,50 TL

Satış: 5.476,98 TL

HAS ALTIN

Alış: 5.539,31 TL

Satış: 5.540,08 TL