Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 09:31
SON DAKİKA | Altın fiyatlarına Fed'den şok darbe! Gram altında şimdi gözler 16.30'da... İşte 20 Kasım piyasalarda son durum...
Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC tutanaklarıyla sarsıldı. Kritik veri öncesinde atağa kalkan ons altın, yeniden aşağı yönlü hareketlendi. Gram altın ise kritik bant aralığına yeniden düştü. Altın piyasasında gözler şimdi TSİ ile saat 16.30'da açıklanacak eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Peki altında yükseliş trendi sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak? İşte 20 Kasım piyasalarda son durum...