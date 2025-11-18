SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 4 günlük derin kayıp! Gram altın yükselişe geçecek mi? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...

MERKEZ BANKALARI KASIM'DA BÜYÜK ALIM YAPTI

Yatırımcısına bu yıl yüzde 55'ten fazla kazandıran altın fiyatlarında 2026 yılında yükseliş beklentisi devam ediyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının kasım ayında büyük miktarda altın satın aldığını ve bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan çok yıllı bir trendin parçası olduğunu açıkladı.

Banka, eylül ayında 64 tonluk alım yapıldığını, bunun ağustostaki 21 tonluk alımın üç katından fazla olduğunu belirtti.