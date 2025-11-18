Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 4 günlük derin kayıp! Gram altın yükselişe geçecek mi? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:22

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 4 günlük derin kayıp! Gram altın yükselişe geçecek mi? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalanan piyasalar makroekonomik belirsizliklerle denge arayışını sürdürüyor. 4.200 doların üzerine fırlayan ons altında düşüş 4. gününde devam ederken, gram altın ise 5.500 TL'nin altına indi. Peki altında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...

ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden atağa geçen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. 4250 dolara kadar yükselen ons altın psikolojik seviye olan 4.000 dolar eşiğine kadar indi. 5.700 TL'nin üzerine çıkan gram altın ise 5.500 TL'nin altına düştü.

ALTINDA KAYIP 4. GÜNÜNDE

Ons altın geçtiğimiz hafta 4.245 dolara kadar yükselerek piyasaları hareketlendirmişti. Fed yetkililerinin faiz açıklamalarıyla düşüşe geçen altın fiyatlarında düşüş dördüncü günde de devam ediyor. Spot piyasada altının onsu bu sabah 4004,82 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 0,40 kayıpla 4021 dolardan işlem görüyor.

Aylık kayıp ise yüzde 7 civarında.

GRAM ALTINDA KAYIPLAR SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda yaşnan hareketlilikle 5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Sert bir şekilde yine düşüşe geçen gram altın 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın seyretmeye başladı.

5497 TL'den yeni güne başlayan gram altın, yazım itibarıyla yüzde 0.3 kayıpla 5.478 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altın 38.653, çeyrek altın 8.953 TL, yarım altın ise 17.900 TL'den satılıyor.

FİZİKİ ALTIN 6 BİN TL SINIRINDAN DÖNDÜ

Kapalıçarşı'da 6.000 TL'yi zorlamaya başlayan fiziki gram altında da yeni haftada kayıplar sürüyor. Sarı metal kuyumcularda 5.713 TL'den işlem görüyor.

PSİKOLOJİK SEVİYE KIRILIRSA DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

Analistler 4000 dolar desteğinin kırılması halinde aşağı hareketin 3971 ve 3935 dolara doğru devam etmesini bekliyorlar.

Marex analisti Edward Meir, "dolar bugün biraz daha güçlüydü ve son haftada spekülatif pozisyonlar azaltıldı. Altın piyasası şimdilik konsolide olacak" dedi.

MERKEZ BANKALARI KASIM'DA BÜYÜK ALIM YAPTI

Yatırımcısına bu yıl yüzde 55'ten fazla kazandıran altın fiyatlarında 2026 yılında yükseliş beklentisi devam ediyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının kasım ayında büyük miktarda altın satın aldığını ve bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan çok yıllı bir trendin parçası olduğunu açıkladı.

Banka, eylül ayında 64 tonluk alım yapıldığını, bunun ağustostaki 21 tonluk alımın üç katından fazla olduğunu belirtti.

2026'DA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Goldman, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Morgan Stanley ise ons altının 2026 yılında 4.500 dolar olmasını bekliyor.

18 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.463,95 TL

Satış: 5.464,72 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.222,00 TL

Satış: 9.308,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.445,00 TL

Satış: 18.605,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.078,00 TL

Satış: 38.653,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 36.776,00 TL

Satış: 37.089,00 TL