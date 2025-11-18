Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:22
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 4 günlük derin kayıp! Gram altın yükselişe geçecek mi? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalanan piyasalar makroekonomik belirsizliklerle denge arayışını sürdürüyor. 4.200 doların üzerine fırlayan ons altında düşüş 4. gününde devam ederken, gram altın ise 5.500 TL'nin altına indi. Peki altında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 18 Kasım piyasalarda son durum...