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Haberler Galeri SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi
Giriş Tarihi: 01.05.2025 22:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 22:39

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Gram altın uzun sürenin ardından 4 bin liranın altına düştü.Öte yandan uzmanlardan yatırımcılara uyarılar peş peşe geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu tahmini güncellendi. Peki gram altın 6 bin lira olacak mı? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Uzun süredir yükseliş trendinde olan gram altın fiyatları, yatırımcıları şaşırtan bir şekilde düşüşe geçti.

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

Rekor seviyelere ulaşan altın, aniden yön değiştirerek 4 bin TL'nin altına geriledi. Bu gelişme sonrası hem yatırımcıların hem de piyasa takipçilerinin aklında benzer sorular oluştu: Altın alınmalı mı, fiyatlar daha da düşer mi yoksa yükselir mi?

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SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE YENİ REKOR TARİHİ İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.986,30
SATIŞ:3.986,86

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:6.483,07
SATIŞ:6.631,49

SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

ALIŞ:12.925,61
SATIŞ:13.262,98