Giriş Tarihi: 01.05.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
22:39
SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında sert düşüş gerçekleşti. Gram altın uzun sürenin ardından 4 bin liranın altına düştü.Öte yandan uzmanlardan yatırımcılara uyarılar peş peşe geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili yıl sonu tahmini güncellendi. Peki gram altın 6 bin lira olacak mı? Bu fiyattan altın alınır mı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte tüm detaylar...