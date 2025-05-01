SON DAKİKA! Altın fiyatlarında sert düşüş! Gramda yıl sonu tahmini güncellendi

Rekor seviyelere ulaşan altın, aniden yön değiştirerek 4 bin TL'nin altına geriledi. Bu gelişme sonrası hem yatırımcıların hem de piyasa takipçilerinin aklında benzer sorular oluştu: Altın alınmalı mı, fiyatlar daha da düşer mi yoksa yükselir mi?