SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

FED ÜYESİNDEN 'SÜRPRİZ' İNDİRİM ÇIKIŞI

Powell'ın söylemlerinin ardından Fed üyesi Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'in Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını söylemeleri piyasada daha da büyük gerilime neden olmuştu. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın Aralık'ta faiz indirimi mesajı piyasaları hareketlendirdi.

Miran, eğer ekonomik verilerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında faiz oranlarının düşürülmesinden yana oy kullanmaya sıcak baktığını ifade etti.