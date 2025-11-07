Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 'sürpriz' hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:39

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 'sürpriz' hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

Son dakika haberi... Altın fiyatları, zirveden sert düşüşün ardından kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in Aralık'ta faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle altın fiyatları, dün psikolojik seviyeyi aşarak 'yükseliş' hareketi sergiledi. Ons altın 4.000 dolar eşiğini aşarken, gram altın ise 5.400 TL'nin üzerine çıktı! Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 07 Kasım piyasalarda son durum...

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

Rekor seviyelerden düşüşe geçen altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından, ABD'de özel sektör istihdam verileri ve Fed üyesinin Aralık'ta faiz indirimi mesajının ardından altın fiyatları kısa süreliğine de olsa yükseliş gösterdi.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden 4.000 dolar psikolojik sınırı aştı. Gram altın ise 5.400 TL'nin üzerine fırladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

FED ÜYESİNDEN 'SÜRPRİZ' İNDİRİM ÇIKIŞI

Powell'ın söylemlerinin ardından Fed üyesi Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'in Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını söylemeleri piyasada daha da büyük gerilime neden olmuştu. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın Aralık'ta faiz indirimi mesajı piyasaları hareketlendirdi.

Miran, eğer ekonomik verilerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında faiz oranlarının düşürülmesinden yana oy kullanmaya sıcak baktığını ifade etti.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

ABD'DEN GELEN KRİTİK VERİLER ALTINI DESTEKLEDİ

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin (ADP) işgücü piyasasında zayıflık işareti vererek Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi, doların değer kaybetmesine yol açarak altına destek sağladı.

Aynı zamanda işgücü alanında danışmanlık hizmeti veren Challenger Gray & Christmas'ın ekim ayı raporunda ABD'li şirketler geçen ay 153 bin 74 kişiyi işten çıkardığını ortaya koyması, ülkede 2003 yılından bu yana en kötü durumu ortaya koydu.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

ALTINDA KISA SÜRELİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda altın fiyatları 4.000 dolar eşiğini aşmakta zorlanmaya devam ediyor. 3.928 dolara kadar inen ons altın, Fed'den faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle dünkü işlemlerde 4.000 doların üstünü test etti.

Haftanın son işlem gününde ise yeniden kritik seviyenin altına inen ons altın 3.995 dolardan işlem görüyo

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ÜSTÜNDE

Ons altında yaşanan dalgalanma ve küresel piyasada doların güçlenmesinden etkilenen gram altın, 5.400 TL'lik kritik eşiğin üstüne fırladı.

5.910 TL'lik rekorun ardından 5.244 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marjın üst seviyesine yakın konumda yeni güne başladı.

Altının gramı TSİ saat 9.00 itibarıyla 5.420 TL seviyesinde.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya devam ediyor..Toparlanma çabasını sürdüren fiziki gram altın Kapalıçarşı'da dünkü işlemlerde 5.630 TL'den işlem görmeye başladı.

Haftanın son işlem gününde fiziki altının gramı kuyumcularda 5.620 TL'den satışa başladı.

Çeyrek altın 9.165 TL'den, yarım altın 18.315 TL'den tam altın ise 36.500 TL'den satılıyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

07 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.420,9500

Satış: 5.421,7370

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.673,5200

Satış: 8.864,5400

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

YARIM ALTIN

Alış: 18.154,00

Satış: 18.327,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 34.694,0800

Satış: 35.349,7300

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında ’sürpriz’ hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum

TAM ALTIN

Alış: 36.281,00

Satış: 36.578,00