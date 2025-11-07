Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:39
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında 'sürpriz' hareket! Yükseliş beklentileri güçleniyor... Gram altın kaç TL? İşte 7 Kasım piyasalarda son durum
Son dakika haberi... Altın fiyatları, zirveden sert düşüşün ardından kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Fed'in Aralık'ta faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle altın fiyatları, dün psikolojik seviyeyi aşarak 'yükseliş' hareketi sergiledi. Ons altın 4.000 dolar eşiğini aşarken, gram altın ise 5.400 TL'nin üzerine çıktı! Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 07 Kasım piyasalarda son durum...