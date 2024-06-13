Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:51

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: ABD enflasyon verisi sonrası ivme kazanan altın fiyatları, Fed Başkanı açıklamalarıyla düşüşe geçti. Ons altın tarafında göstergeler kırmızı yanmasıyla altın gram fiyatı geriledi. Altın piyasasındaki geri çekilmeyle 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan gelişmeler ve 13 Haziran 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları ons altın öncülüğünde geri çekildi. Fed Başkanı açıklamaları sonrası altın tarafında esen ters rüzgarla gram altın 2400 TL altına sarktı. Peki piyasada öne çıkan gelişmeler neler? İşte detaylar ve canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

ALTINDA FED ETKİSİ

ABD'de enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında artış göstermesiyle altın fiyatları yükselişe geçmişti. Veri sonrası Fed faiz oranını sabit tuttu. Fed Başkanı açıklamalarıyla ise altın için ibre aşağı döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN İÇİN GÖSTERGELER KIRMIZI YANDI!

Altın fiyatları düşüş kaydetti. Ons altın psikolojik direnci çevresinde fiyatlanırken, altın gram fiyatı 2400 TL altına sarktı.

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL)2.397,88
SATIŞ (TL)2.398,20

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL)3.884,00
SATIŞ (TL)3.959,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA