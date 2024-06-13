Giriş Tarihi: 13.06.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
08:51
SON DAKİKA: Altın için göstergeler kırmızı yandı! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını 13 Haziran 2024 ne kadar?
Son dakika haberi: ABD enflasyon verisi sonrası ivme kazanan altın fiyatları, Fed Başkanı açıklamalarıyla düşüşe geçti. Ons altın tarafında göstergeler kırmızı yanmasıyla altın gram fiyatı geriledi. Altın piyasasındaki geri çekilmeyle 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan gelişmeler ve 13 Haziran 2024 canlı altın rakamları…