SON DAKİKA | Altın psikolojik sınırda! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte 6 Kasım piyasalarda son durum

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarıyla kısa sürede tarihi zirveye yükselen altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusu piyasaları sarsarken, dün ABD'den gelen özel istihdam verileri altın fiyatlarını hareketlendirdi. Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden 4.000 dolar psikolojik sınıra yaklaştı. Gram altın ise 5.400 TL bandına ulaştı.