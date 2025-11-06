Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:39

SON DAKİKA | Altın psikolojik sınırda! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte 6 Kasım piyasalarda son durum

Son dakika haberi... Altın fiyatları, zirveden sert düşüşün ardından psikolojik seviyenin sınırında fiyatlanmaya devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar eşiğinin dibinde işlem görürken, gram altın ise 5.400 TL sınırında! Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 06 Kasım piyasalarda son durum...

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarıyla kısa sürede tarihi zirveye yükselen altın fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusu piyasaları sarsarken, dün ABD'den gelen özel istihdam verileri altın fiyatlarını hareketlendirdi. Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden 4.000 dolar psikolojik sınıra yaklaştı. Gram altın ise 5.400 TL bandına ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarındaki yumuşama ve Fed'in faiz kararı ve Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından altın fiyatları 4.000 dolar eşiğini aşmakta zorlanmaya başladı. 3.928 dolara kadar inen ons altın, ABD hükumetinin kapalı olduğu dönemde kritik önem taşıyan özel istihdam verileri (ADP) sonrasında yüzde 1'i aşan yükselişle yeniden kritik seviyeye yaklaştı.

Altının onsu yeni günde TSİ saat 9.00 civarında 3.988 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 200 TL'LİK DAR BANTA SIKIŞTI

Ons altında yaşanan dalgalanma etkilenen gram altın, küresel piyasada doların güçlenmesiyle yatay seyrini koruyor. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.244 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 200 TL'lik marjda sıkışmış durumda. 5.244-5.450 bandı aralığında işlem gören gram altın yeni günde 5.400 TL sınırında fiyatlanıyor.

Altının gramı TSİ saat 9.00 itibarıyla 5.397 TL seviyesinde.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başlandı. Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın toparlanma çabasını sürdürüyor. Kuyumcularda 6100 TL'ye kadar yükselen gram altın 5.580 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 9.100 TL'den, yarım altın 18.203 TL'den tam altın ise 36.280 TL'den satılıyor.

06 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 5.398,34

Gram altın satış: 5.398,99

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 9.025,00

Çeyrek altın satış: 9.109,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 18.050,00

Yarım altın satış: 18.207,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 35.990,00

Cumhuriyet altını satış: 36.286,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 35.409,59

Tam altın satış: 36.109,68

