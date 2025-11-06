Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:39
SON DAKİKA | Altın psikolojik sınırda! Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte 6 Kasım piyasalarda son durum
Son dakika haberi... Altın fiyatları, zirveden sert düşüşün ardından psikolojik seviyenin sınırında fiyatlanmaya devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar eşiğinin dibinde işlem görürken, gram altın ise 5.400 TL sınırında! Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 06 Kasım piyasalarda son durum...