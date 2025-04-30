Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 22:02

SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünya çapındaki savaşlar ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Öte yandan altın yatırımcısına uzmandan alım fırsatı uyarısı geldi. Uzman isim altın alacak yatırımcı için kritik rakamı açıkladı. Bunun yanında gram altında yeni rekorlar işaret edildi. Gram altının önce 4 bin 500 lira seviyesine daha sonra ise 6 bin lira seviyelerine çıkacağı ifade edildi. Uzmanlar yatırımcıya yeni rekorların tarihini de verdi. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Yatırımcı elindeki altını satmalı mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili uzman isimden son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında yeni rekor tahmini yapıldı. Peki altında son durum ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerle altın piyasasında yatırım yapmayı planlayanlara önemli sinyaller verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

Altın fiyatlarındaki ani yükselişleri sağlıksız olarak nitelendiren Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları konusunda uyarıda bulundu. Altın fiyatlarının kısa vadede düşüşe geçeceğini ifade eden uzman isim, uzun vadede ise rekor seviyelerin görüleceğini söyledi.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE YENİ REKOR TARİHİ İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...

SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:4.085,01
SATIŞ:4.085,40

SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:6.629,81
SATIŞ:6.779,76