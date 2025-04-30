Giriş Tarihi: 30.04.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
22:02
SON DAKİKA! Altında alım fırsatı uyarısı! İlk durak 4 bin 500 TL ikinci durak 6 bin TL! Tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Dünya çapındaki savaşlar ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Öte yandan altın yatırımcısına uzmandan alım fırsatı uyarısı geldi. Uzman isim altın alacak yatırımcı için kritik rakamı açıkladı. Bunun yanında gram altında yeni rekorlar işaret edildi. Gram altının önce 4 bin 500 lira seviyesine daha sonra ise 6 bin lira seviyelerine çıkacağı ifade edildi. Uzmanlar yatırımcıya yeni rekorların tarihini de verdi. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Bu fiyattan altın alınır mı? Yatırımcı elindeki altını satmalı mı? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...