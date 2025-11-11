Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:22
SON DAKİKA | Altında rekor hedefi yükseldi! İslam Memiş'ten gram altın için ezber bozacak tahmin... İşte 11 Kasım piyasalarda son durum
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla denge arayışındaki altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. ABD'de hükümetin yeniden açılmasına yönelik uzlaşma ile yükseliş trendine giren altın için hedef yükseldi. JP Morgan, ons fiyatı için 5.055 doları işaret ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için ezber bozacak bir tahminde bulundu. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 11 Kasım piyasalarda son durum...