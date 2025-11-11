SON DAKİKA | Altında rekor hedefi yükseldi! İslam Memiş’ten gram altın için ezber bozacak tahmin... İşte 11 Kasım piyasalarda son durum

JP MORGAN'DAN ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

JP Morgan analistleri de dün yayımladıkları bir analizde, ons fiyatının, 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD'li banka, gelecek yıl her çeyreklik dönemde yatırımcı ve merkez bankaları talebinin ortalama 566 ton civarında olabileceğini tahmin ediyor.

JP Morgan Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Altın uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor ve piyasalarda FED'in faiz indirimi döngüsüne girdikçe daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz" dedi.