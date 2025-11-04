SON DAKİKA | Altında rüzgar terse döndü! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 4 Kasım piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararının ardından yukarı yönlü hareket ederek 5.400 TL sınırını aşmıştı. Haftaya kritik seviyenin üzerinde başlayan gram altın salı gününe 5.370 TL'den başlangıç yaptı. Son iki haftada spot altında kayıp yaklaşık yüzde 3'ü aştı.