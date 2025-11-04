Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 09:54
SON DAKİKA | Altında rüzgar terse döndü! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 4 Kasım piyasalarda son durum...
Son dakika altın haberleri... Fed faiz kararının ardından yön arayışı içinde olan altın fiyatlarında rüzgar terse döndü. Fed yetkililerinin açıklamalarıyla daha da gerilen ons altın kritik 4.000 dolar eşiğinin altına sarkarken, gram altın sert düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 04 Kasım piyasalarda son durum...