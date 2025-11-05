Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:44

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

Son dakika haberi... Fed faiz kararının ardından yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, Fed yetkililerinin söylemleriyle yaşadığı sert düşüşün ardından yön arayışına devam ediyor. Ons altın 4.000 doların altında fiyatlanmaya devam ederken, gram altın ise 5.400 TL'nin altında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 8.700 TL bandında. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarındaki yumuşama ve Fed'in faiz kararı ve Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından yön arayışındaki altın fiyatları dün sert bir düşüşe geçti. Ons altın dünkü işlemlerde yüzde 1,74 kayıpla 3.932 dolara kadar geri çekildi. Gram altın ise 5.400 TL'nin altında fiyatlanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

FED VE GÜÇLÜ DOLAR ALTINI SERT VURDU

Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesinin ardından piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Fed yetkilileri Guvernör Lisa Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'nin açıklamaları ve dolar endeksinin 3 ay sonra 100 puanı aşması altın fiyatlarını sert vurdu. Ons altın dünkü işlemlerde 3929 doları gördükten sonra yeniden toparlanmaya başladı.

Altında riskten kaçış sonrası denge arayışı devam ediyor. Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın, 4.000 dolar eşiğine yakın konumunu koruyor. TSİ saat 9.00 itibarıyla ons altın 3.965 dolardan fiyatlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altın, küresel piyasada doların güçlenmesiyle yatay seyrine devam ediyor. 5.910 TL'lik rekorun ardından 5.200 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 5.400 TL'nin altında işlem görüyor.

Salı gününde 5.310 TL'ye kadar düşen altın, yeni günde 5.370 TL'den fiyatlanıyor.

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

FİZİKİ ALTINDA 1000 TL'LİK KAYIP

Altın fiyatlarında manipülasyonun sona ermesiyle spot ve fiziki fiyatlarda makas kapanmaya başlandı. Kapalıçarşı piyasasında fiziki altın toparlanma çabasında. Gram altın 5.555 TL seviyesinden satılmaya devam ediyor. Ekim ayında 10 bin TL'yi aşan çeyrek altın ise 9.000 TL'den satılıyor. Bu durum çeyrek altında 1.000 TL'lik kayıba işaret ediyor.

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

05 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.370,12 TL

Satış: 5.371,86 TL

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.962,00 TL

Satış: 9.064,00 TL

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

YARIM ALTIN

Alış: 17.924,00 TL

Satış: 18.117,00 TL

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.599,00 TL

Satış: 37.153,00 TL

SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

TAM ALTIN

Alış: 35.738,00 TL

Satış: 36.143,00 TL