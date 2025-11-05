Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:44
SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...
Son dakika haberi... Fed faiz kararının ardından yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, Fed yetkililerinin söylemleriyle yaşadığı sert düşüşün ardından yön arayışına devam ediyor. Ons altın 4.000 doların altında fiyatlanmaya devam ederken, gram altın ise 5.400 TL'nin altında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 8.700 TL bandında. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL'den satılıyor? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...