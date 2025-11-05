SON DAKİKA | Altında sert düşüş sonrası yön arayışı! Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar? İşte 05 Kasım piyasalarda son durum...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında rüzgar tersten esmeye devam ediyor. ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarındaki yumuşama ve Fed'in faiz kararı ve Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından yön arayışındaki altın fiyatları dün sert bir düşüşe geçti. Ons altın dünkü işlemlerde yüzde 1,74 kayıpla 3.932 dolara kadar geri çekildi. Gram altın ise 5.400 TL'nin altında fiyatlanmaya devam ediyor.