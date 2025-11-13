Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:25
SON DAKİKA | Altında sert yükseliş! Gram altın zirveye koşuyor... İşte 13 Kasım altın fiyatlarında son durum...
Son dakika haberi... ABD'de 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasıyla altın fiyatları sert yükseliş sergiledi. Ons altın hızla 4.200 doları aşarken, gram altın ise 5.900 TL'lik zirveye doğru atak yaptı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 13 Kasım piyasalarda son durum...