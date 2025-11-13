Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:25

SON DAKİKA | Altında sert yükseliş! Gram altın zirveye koşuyor... İşte 13 Kasım altın fiyatlarında son durum...

Son dakika haberi... ABD'de 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden açılmasıyla altın fiyatları sert yükseliş sergiledi. Ons altın hızla 4.200 doları aşarken, gram altın ise 5.900 TL'lik zirveye doğru atak yaptı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın bugün ne kadar? İşte 13 Kasım piyasalarda son durum...

ABD-Çin ekseninde yumuşama ile rekor seviyeden sert düşüşe geçen altın fiyatları ABD'de yaşanan yeni gelişmelerle yönünü yukarı çevirdi. 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin açılmasıyla altın fiyatları sert yükselişe başladı.

Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren altın rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Ons altın hızla 4200 doları aştı, gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine fırladı.

TRUMP KRİZİ SONA ERDİREN İMZAYI ATTI

ABD'de 3 Ekim'de Kongre'de yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bütçe tasarısı onaylanamamış ve federal hükümet kapanmıştı. Kamu çalışanlarının maaşları başta olmak üzere birçok ödemenin yapılamadığı kriz dönemi Kongre'de yeni bütçe tasarısının kabul edilmesiyle son buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." yorumunu yaptı.

ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Federal hükümetin açılması beklentisiyle hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren ons altın, Kongre'de geçici bütçe tasarısının onaylanmasıyla sert yükselişe geçti. Dünkü işlemlerde 4.129 dolardan işlem gören ons altın hızla 4.200 dolarlık barajı aştı.

20 Ekim'de 4381 dolar ile tarihi rekora imza atan ons altın, yeni günde 4.213 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN ZİRVEYE KOŞUYOR

Hafta başında sıkıştığı 200 TL'lik marjı hızla aşan gram altın, ABD'de yaşanan gelişmelerle 5600 TL'yi hızla aştı. 5905 TL ile tarihi rekora imza atan altının gramı, yeni güne 5.726 TL'den başlangıç yaptı.

Çeyrek altın, 9.363 TL, yarım altın 18.722 TL, Cumhuriyet altını ise 39.127 TL'den fiyatlanmaya başladı.

ALTIN KAPALIÇARŞI'DA 6.000 TL'Yİ ZORLUYOR

Spot piyasanın yanı sıra fiziki altın da sert yükseliş sergiledi. Dünkü işlemlerde Kapalıçarşı'da 5.800 TL'den fiyatlanan gram altın 6.000 TL'yi zorlamaya başladı. Altının gramı yeni günde kuyumcularda 5.953 TL'den satılmaya başlıyor.

Çeyrek altın 9.705 TL'den, yarım altın 19.400 TL'den tam altın ise 38.9680 TL'den satılıyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Spot gümüş fiyatı ise yüzde 1,1 yükselerek ons başına 53,86 dolara çıktı.

Gümüş böylelikle 17 Ekim'deki 54,48 olan rekor seviyesine yaklaşmış oldu.

13 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.724,47 TL

Satış: 5.725,25 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.581,00 TL

Satış: 9.670,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.162,00 TL

Satış: 19.328,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.545,00 TL

Satış: 39.127,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.206,00 TL

Satış: 38.532,00 TL