SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 sonrası bütün çalışanlara maaş rehberi! AGİ kalktı mı? Yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022 ve 2021 yılı enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından bütün maaşlar arttı. Kamuda işçi ve memurların gelirleri yükselirken özel sektörde de asgari ücret artışıyla birlikte çalışanların ücretlerine zam geldi. Öte yandan Türkiye'de birçok ilkin yaşandığı bu yeni maaş döneminde çalışanların merak ettiği sorular yanıt buldu; 'Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı mı, Vergi iadesi olacak mı, yüksek maaş alanlar nasıl vergi ödeyecek, brüt-net maaş ayrımı nasıl yapılacak.'