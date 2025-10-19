Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:29
SON DAKİKA! Asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Asgari ücret zammı 5'li senaryo! İşte merak edilen rakam
Asgari ücret 2026 için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca çalışan ocak ayında asgari ücret zammı için belirlenecek olan orana odaklandı. 2025 Ocak ayında asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Brüt askeri ücret ise 26 bin liraya çıktı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…