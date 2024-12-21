Giriş Tarihi: 21.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
15:19
SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Asgari ücret görüşmelerinde bir neticeye varılamaması üzerine hükümet harekete geçiyor. Hafta başında Külliye'de asgari ücret zammı için bir toplantı yapılacak. Yeni asgari ücret rakamının çarşamba veya perşembe günü açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşverenler ne diyor? İşte detaylar...