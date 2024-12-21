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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:19

SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Asgari ücret görüşmelerinde bir neticeye varılamaması üzerine hükümet harekete geçiyor. Hafta başında Külliye'de asgari ücret zammı için bir toplantı yapılacak. Yeni asgari ücret rakamının çarşamba veya perşembe günü açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşverenler ne diyor? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni zam oranını belirlemek için 2 hafta içinde 3 toplantı düzenledi. Toplantılarda herhangi bir asgari ücret rakamı çıkmadı. Asgari ücret zammı için hükümet devreye girecek. Asgari ücret 2025 mesaisinde nihai rakamın, hafta başı Külliye'de yapılacak toplantılardan sonra çarşamba ya da perşembe günü açıklanması bekleniyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2025 MESAİSİNDE İLK RAKAM TÜRK-İŞ'TEN GELDİ

Aralık ayı ile birlikte başlayan ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Yapılan üç toplantı sonrasında henüz bir rakam konuşulmazken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işveren tarafından teklif gelmemesine tepki göstererek talep ettikleri net asgari ücreti 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bundan sonra dördüncü bir toplantı yapılarak kararın açıklanması bekleniyor. Ancak toplantı öncesinde bazı ikili üçlü görüşmeler de gerçekleşebilir.

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SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İŞ) işçileri temsil ederken Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işveren tarafını temsil ediyor. Hükümet temsilcileri ise hakem olarak komisyonda yer alıyor. Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program hedefleri üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı.

SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Bundan önceki üç toplantıda taraflar görüşmelerini yaptılar ancak ne işçi ne de işveren temsilcileri bir rakam masaya getirdi. Ardından Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir basın toplantısı ile net asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını istediklerini açıkladı. Bu rakam uygulandığında brüt asgari ücret 34 bin 803 lira olarak hesaplanıyor. İşverene maliyet ise 44 bin 375 lira oluyor.

SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞVEREN NE DİYOR?

Komisyon'da işvereni temsilen bulunan TİSK ise henüz bir rakam telaffuz etmedi. TİSK'den yapılan açıklamalarda da bir denge rakamın çıkması gerektiği belirtildi. Ancak iş örgütlerinin başkanlarının yaptığı açıklamalarda asgari ücret belirlenirken gelecek yıl beklenen enflasyonun da dikkate alınması gerektiği dillendirildi. Hem bu yıl hem de gelecek yılın enflasyonu dikkate alınarak bir ortalama artış belirlendiğinde ise yüzde 30-35 oranında bir artış ortaya çıkıyor. Bu durumda net asgari ücret 22 bin lira ile -23 bin lira arasında değişiyor. Bu rakamın 24 bin liraya kadar çıkabileceği, yapılacak müzakerelerle 25 bin liraya da yaklaşabileceği de konuşuluyor.

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