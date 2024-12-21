SON DAKİKA: Asgari ücret mesaisinde sıcak gelişme: Hükümet harekete geçiyor! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞVEREN NE DİYOR?

Komisyon'da işvereni temsilen bulunan TİSK ise henüz bir rakam telaffuz etmedi. TİSK'den yapılan açıklamalarda da bir denge rakamın çıkması gerektiği belirtildi. Ancak iş örgütlerinin başkanlarının yaptığı açıklamalarda asgari ücret belirlenirken gelecek yıl beklenen enflasyonun da dikkate alınması gerektiği dillendirildi. Hem bu yıl hem de gelecek yılın enflasyonu dikkate alınarak bir ortalama artış belirlendiğinde ise yüzde 30-35 oranında bir artış ortaya çıkıyor. Bu durumda net asgari ücret 22 bin lira ile -23 bin lira arasında değişiyor. Bu rakamın 24 bin liraya kadar çıkabileceği, yapılacak müzakerelerle 25 bin liraya da yaklaşabileceği de konuşuluyor.