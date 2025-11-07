Giriş Tarihi: 07.11.2025 15:49
SON DAKİKA | Asgari ücret zammında tahminler değişti! İlave yüzde 5 detayı... İşte masadaki zam senaryoları
Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon beklentisi belli oldu. Enflasyonda beklentiler değişirken asgari ücret zammı için tahminler de güncellendi. İşte masadaki 5 zam senaryosu...