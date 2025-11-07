SON DAKİKA | Asgari ücret zammında tahminler değişti! İlave yüzde 5 detayı... İşte masadaki zam senaryoları

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 15:49

Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantı öncesinde Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon beklentisi belli oldu. Enflasyonda beklentiler değişirken asgari ücret zammı için tahminler de güncellendi. İşte masadaki 5 zam senaryosu...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

ENFLASYONDA BEKLENTİ ARALIĞI DEĞİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Ağustos ayında gerçekleştirilen sunumda açıklanan 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 25-29 arasında aralığından yüzde 31-33'e yükseldi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıkmıştı. TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın son enflasyon raporunda beklenti aralığının değişmesiyle piyasa ile Merkez Bankası'nın beklentileri örtüşmüş oldu.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN YAPISININ DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ komisyonun yapısının değişmesini istiyor. Bu konuda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu 'Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısına ilişkin son toplantısını 21 Ekim'de yaptı.

KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRET SORUSUNA CEVAP

Enflasyon Raporu sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Burada ilgili bir kurul var, o kurul çalışmaları yürütecek, kendi çalışmaları sonucunda da bunu açıklayacaktır. Bizim için önemli olan yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmesi ve bu nedenle enflasyonla mücadele aslında en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırması. Yaptığımız işi esas bu nedenle önemsiyoruz."

İŞVERENDEN YÜZDE 5 İLAVE MESAJI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin çalışmalara başlandığına işaret ederek "Bu konuda şimdiden bir oran söylemek çok zor. Komisyon Türkiye için en doğru oranı belirleyecektir. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabilir diye düşünüyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişmesiyle asgari ücrete yapılan zam hesaplamalarını da değiştirdi.

Ekonomistler ve uzmanlar yıl sonunda asgari ücrete zammın yüzde 28 ila 35 aralığında olması yönünde. TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.

2025 yılı için 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;

Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye

Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye

Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.841 TL'ye

Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.946 TL'ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümet ve işverenin 10 üyesi bulunmasına işçi tarafı itiraz ediyor.