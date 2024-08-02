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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Akdeniz'den asla vazgeçmedik
Giriş Tarihi: 02.08.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:55

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Akdeniz'den asla vazgeçmedik

Son dakika haberi: Bu yıl bitmeden Karadeniz'de bir keşif kuyusunu tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ümit ediyorum ki milletimize güzel bir netice veririz" dedi. "Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz" diyen Bayraktar, "Birileri gibi Mavi Vatan'a bir masal gibi yaklaşmıyoruz. İnşallah Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar var. Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı da 2026 yılı için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Akdeniz’den asla vazgeçmedik

Son dakika haberleri: İstanbul Boğazı'nda bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "(Karadeniz'de) Bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Akdeniz’den asla vazgeçmedik

YENİ KEŞİFLER GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi. Bu yıl bitmeden Karadeniz'de bir keşif kuyusunu tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz" diyen Bayraktar, "Birileri gibi Mavi Vatan'a bir masal gibi yaklaşmıyoruz. İnşallah Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar var. Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı da 2026 yılı için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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