Giriş Tarihi: 02.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
11:55
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Akdeniz'den asla vazgeçmedik
Son dakika haberi: Bu yıl bitmeden Karadeniz'de bir keşif kuyusunu tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ümit ediyorum ki milletimize güzel bir netice veririz" dedi. "Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz" diyen Bayraktar, "Birileri gibi Mavi Vatan'a bir masal gibi yaklaşmıyoruz. İnşallah Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Zira Akdeniz'de çok ümitvar olduğumuz lokasyonlar var. Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili planlamalarımızı da 2026 yılı için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.