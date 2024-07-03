Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:12

SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...

Son dakika haberi: Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 2 artarken, ithalatta aşağı yönlü eğilim devam etti. Haziran ayında ise ihracat ve ithalat uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1; ihracatın ise yüzde 10,6 azaldığını açıkladı. Böylece Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti.

SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...

Son dakika haberleri: Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 2 artarken, ithalatta aşağı yönlü eğilim devam etti. Haziran ayında ise ihracat ve ithalat uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1; ihracatın ise yüzde 10,6 azaldığını açıkladı. Böylece Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti.

SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA: Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...
SON DAKİKA