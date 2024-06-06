Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:38
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor
Son dakika haberi: Dış şoklara karşı dayanıklılığın arttığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirterek, "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız." dedi.