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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:38

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor

Son dakika haberi: Dış şoklara karşı dayanıklılığın arttığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirterek, "Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerindeki artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor

BRÜT REZERVLER 143,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışa işaret ederek, "Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının daha da arttığına dikkati çeken Şimşek, rezervlerin ve makro finansal istikrarın güçlediğini aktardı.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor

SWAP HARİÇ NET REZERVLER POZİTİFE DÖNDÜ

Bakan Şimşek, swap hariç net rezervlerin, Mart 2020'den sonra ilk defa pozitife döndüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı, brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

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