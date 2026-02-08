Haberler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan o tehlikeye dikkat çekmişti! Kamu bankalarından şans oyunlarına fren
Giriş Tarihi: 08.02.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 07:35
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" uyarısının ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçerek mobil bankacılık başta olmak üzere şans oyunları sitelerine para aktarılan sekmelerini kaldırdı. Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaranların "kumar bağımlısı" olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı öğrenildi.