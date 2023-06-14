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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:33

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri sonrası yeni kabinesini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Mehmet Şimşek oldu. Merkez Bankası Başkanı ise Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak ünlenen Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni dönemin ekonomi politikalarının şifrelerini verirken dikkat çeken faiz açıklaması yaptı.

KENAN KIRAN
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

Son dakika haberi...Türkiye Yüzyılı başladı. Yeni dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olurken, Merkez Bankası başkanı da dünyanın önde gelen yatırım ve özel bankalarında üst düzey yönetici olarak çalışmış Hafize Gaye Erkan oldu. Erkan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Şimşek ve Erkan ekonomi politikalarında 'Tek haneli enflasyon' hedefi doğrultunda koordineli hareket edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir faiz açıklaması gelirken, yeni dönemde uygulanacak maliye ve para politikaları konusunda açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

BAŞKAN ERDOĞAN: ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yeni dönemin ekonomi politikaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın faiz açıklaması dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan'ın koordineli olarak çalışarak enflasyonu tek haneye indiriceklerini söyledi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

SORU: Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Sizin keşfiniz midir kendisi? Genç bir kadının Türkiye'nin önemli bir kurumunun başına getirilmesi açısından bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi? Mehmet Şimşek Bey de bu kararınızda hemfikir mi?

Hafize hanımı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Yani ben bir göreve geldim; ne yapıyorum, kadromla geliyorum; yani Bakan arkadaşlarımı seçiyorum, inceliyorum ve bununla da kalmıyorum, farklı bazı isimler varsa bunlar üzerinde de çalışmalar yürütüyorum ve buna göre de kabinemi oluşturuyorum. Bu kabineyi oluştururken şu anda benim bütün Bakan arkadaşlarım kendi Bakan Yardımcılarını benim önüme getirmişlerdir ve o Bakan Yardımcılarını ben kendilerinden aldıktan sonra ayrıca istihbaratla da onlar üzerinde bir çalışma yapmışımdır.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

Nasıldır, ne var ne yok filan… Ve aynı şekilde yurt içinde, yurt dışında… Eğer yurt dışındaysa orada da kimdir, nedir, nasıl birisidir" bütün bunların hepsini soruşturuyoruz. Tabii maalesef çok garip ataklar var. Bu ataklarda da bakıyorsunuz, aman ya Rabbi neler uyduruyorlar neler…

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

Biz tabii artık yani iğnenin deliğinden çok geçtik, bunları pek yutmuyoruz ama çalışıyoruz, ediyoruz. Ve bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adımı hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum.

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