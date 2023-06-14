SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan faiz mesajı! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri sonrası yeni kabinesini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Mehmet Şimşek oldu. Merkez Bankası Başkanı ise Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak ünlenen Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni dönemin ekonomi politikalarının şifrelerini verirken dikkat çeken faiz açıklaması yaptı.