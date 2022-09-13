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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor
Giriş Tarihi: 13.09.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 06:43

Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

Son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ucuz konut projesinin detaylarını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması öncesinde ikamet şartı, dar gelirli kriterleri ve vatandaşa sağlanacak ucuz ev ve araziler öne çıkıyor. İşte ucuz konut kampanyasının taksitleri dahil tüm detayları ve başvuru şartları.

SEDA TABAK
Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

Son dakika ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklıyor. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor.

250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının resmen başlamasına artık 2 gün kaldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından da Balkanlar seyahati dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında çok önemli açıklamalarda bulunduğu sosyal konut projesinde masada olan detaylar, başvuru şartları ve kriterler SABAH'ta

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. 250 bin konutun yapılacağı ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak proje kiraları da düşürecek. Konut fiyatlarının da bu proje sonrası dengeleneceği belirtiliyor. Peki, vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi için başvuru şartları neler?

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Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı da hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmen duyuracağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım bitti.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Elimizdeki tüm enstrümanları kullanarak, vatandaşımızın yararına her adımı atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan’ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor

SON DAKİKA | TÜM İLLERDE SOSYAL KONUT PROJESİ İLE UCUZ EV SATIŞI YAPILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

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