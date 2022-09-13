Son dakika ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklıyor. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor.

250 bin sosyal konut için geri sayımın bitmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının resmen başlamasına artık 2 gün kaldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ardından da Balkanlar seyahati dönüşünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında çok önemli açıklamalarda bulunduğu sosyal konut projesinde masada olan detaylar, başvuru şartları ve kriterler SABAH'ta