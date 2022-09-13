Giriş Tarihi: 13.09.2022 06:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
06:43
Son dakika | Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması ile sosyal konut kampanyası resmen başlıyor
Son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ucuz konut projesinin detaylarını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. 240 ay vadeyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satışa çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın ucuz konut açıklaması öncesinde ikamet şartı, dar gelirli kriterleri ve vatandaşa sağlanacak ucuz ev ve araziler öne çıkıyor. İşte ucuz konut kampanyasının taksitleri dahil tüm detayları ve başvuru şartları.