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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 11:27

SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika haberi... Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorusunun yanıtının dün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyordu. Ancak; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan Bayramı tatili süresine vurgu yapmadı. Böylece; Cumartesi ve Pazar günlerine eklenecek bayram tatili 3 gün olarak kaldı. Öte yandan; Bayram tatili süresi içerisinde çalışacaklar da bayram mesai ücretlerini merak ediyor. İşte bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtlarıyla birlikte yıllık izin ve bayram tatili süresi detayları!

SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi memurlara 9 günlük tatil izni verilip verilmeyeceği merak edilirken birçok vatandaş tatil planları yapmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Ramazan Bayramı Tatili süresi ile ilgili açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Peki; önümüzdeki günlerde 9 gün bayram tatili ile ilgili yeni duyuru yapılırsa, özel sektörde ve kamuda çalışanlar nasıl izin yapacak? Bayram tatili yıllık izinle nasıl birleşecek? Detaylar haberimizde!

SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Mevcut durumda; Cumartesi ve Pazar günlerine eklenecek tatil günü sayısı 3 gün oldu.

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SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

*Bayram tatiline gelen günler yıllık izin süresine dahil edilir mi?

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri, bayram tatilleri izin süresinden sayılmıyor. Örneğin; 1 haftalık izne çıkan işçinin 3 günlük izni bayrama denk gelirse, izin 4 gün sayılıyor.

SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

*Resmî tatile rastlayan hafta tatilinde işçi çalışmamışsa ücret ödenir mi?

Resmi tatile denk gelen hafta tatilinde işçi çalışmamışsa, bu işçiye ödenmesi gereken ekstra bir ücret bulunmamaktadır. İşçi sadece, normal şartlar altında alması gereken 1 günlük ücretini alacaktır.

SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Ancak işçi, resmi tatile denk gelen hafta tatilinde çalışmışsa sonuç farklılaşacaktır. Bu durumda işçiye, 1,5 yevmiye fazladan ödenmesi yani işçinin o gün için toplam 2,5 günlük ücret alması gerekecektir.

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