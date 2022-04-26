SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Giriş Tarihi: 26.04.2022 11:25
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
11:27
Son dakika haberi... Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorusunun yanıtının dün, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası belli olması bekleniyordu. Ancak; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan Bayramı tatili süresine vurgu yapmadı. Böylece; Cumartesi ve Pazar günlerine eklenecek bayram tatili 3 gün olarak kaldı. Öte yandan; Bayram tatili süresi içerisinde çalışacaklar da bayram mesai ücretlerini merak ediyor. İşte bayram tatili kaç gün? sorusunun yanıtlarıyla birlikte yıllık izin ve bayram tatili süresi detayları!