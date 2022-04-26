SON DAKİKA: Bayram tatili kaç gün? Çalışanlar dikkat: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı öncesi memurlara 9 günlük tatil izni verilip verilmeyeceği merak edilirken birçok vatandaş tatil planları yapmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Ramazan Bayramı Tatili süresi ile ilgili açıklama yapılması bekleniyordu. Ancak bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Peki; önümüzdeki günlerde 9 gün bayram tatili ile ilgili yeni duyuru yapılırsa, özel sektörde ve kamuda çalışanlar nasıl izin yapacak? Bayram tatili yıllık izinle nasıl birleşecek? Detaylar haberimizde!