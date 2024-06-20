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Haberler Galeri SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:19

SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Brent petrol cephesinde yaşanan yukarı yönlü hareketlerle benzin ve mazot fiyatı araç sahipleri tarafından yakın takibe alındı. Cuma günü itibariyle akaryakıt fiyatları tarafında zam haberleri gündeme gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan habere göre benzine ve motorine zam ertelendi. İşte detaylar ve 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi: Artan Brent petrol fiyatı ile akaryakıt fiyatları merak edilenler arasına girdi. Sektör temsilcilerinden alınan habere göre benzine 1,64 TL zam, motorine 1,63 TL'lik zam ertelendi. Peki mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar?

SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM ERTELENDİ!

Benzin ve motorin fiyatlarına cuma gününden geçerli olmak üzere beklenen fiyat artışının ertelendiği öğrenildi.

21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,64 TL, Motorin grubunda ise 1,63 TL artış yapılacağı öngörülmüştü.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında artış yeni bir değerlendirme için ertelendi.

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SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin ve motorin fiyatı için beklenen zam ertelendi.

SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Mazot fiyatı: 40,67 TL
Benzin fiyatı: 40,30 TL

SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

ANKARA

Mazot fiyatı: 41,68 TL
Benzin fiyatı: 41,28 TL

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