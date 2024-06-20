Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
14:19
SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: Brent petrol cephesinde yaşanan yukarı yönlü hareketlerle benzin ve mazot fiyatı araç sahipleri tarafından yakın takibe alındı. Cuma günü itibariyle akaryakıt fiyatları tarafında zam haberleri gündeme gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan habere göre benzine ve motorine zam ertelendi. İşte detaylar ve 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları...