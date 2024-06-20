SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam ertelendi! 20 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM ERTELENDİ!



Benzin ve motorin fiyatlarına cuma gününden geçerli olmak üzere beklenen fiyat artışının ertelendiği öğrenildi.

21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,64 TL, Motorin grubunda ise 1,63 TL artış yapılacağı öngörülmüştü.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, benzin ve motorin fiyatlarında artış yeni bir değerlendirme için ertelendi.