Haberler Galeri SON DAKİKA! Borsa İstanbul'dan tarihi zirve: BIST 100 neden yükseliyor? Uzman isimden kritik açıklamalar
Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:52

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Borsa İstanbul dün kapanışta11.187.94 seviyesine yükselerek son bir yılın zirvesine çıkmıştı. Ekonomist Belgin Maviş Borsa İstanbul'daki rekorları değerlendirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihi rekorunu kırdı. Dün yine 11 bin puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul'da son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı. Böylece dün akşamki rekorunu geride bırakarak rekor tazeledi. Ekonomist Belgin Maviş Borsa İstanbul'daki rekorları yorumlayarak dş politikadaki gelişmelere dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL NEDEN YÜKSELİYOR?

A Haber canlı yayına katılan Ekonomist Belgin Maviş Borsa İstanbul'un tarihi zirvelere yükselmesini değerlendirerek şunları kaydetti: İlk olarak derinliği artan bir Borsa İstanbul var, yeni halka arzlarla beraber farklı sektörlerden şirketlerin Borsa'ya olan ilgisi. İkincisi ise Türkiye'nin son dönemlerde dış siyasette güvenilir ülke, garantör ülke ya da sözü en çok dinlenen ülke noktasındaki ilerleyişi. Dış siyasetteki başarılı hamleler! Nedir bunlar: Suriye konusu, içeride terörizmle ilgili başarılı barış süreci Türkiye'nin özellikle dünyanın gündeminde olan Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkileri ve dengeleyici unsur olması.

Tarım koridor ile başlayan süreç içerisinde Türkiye'nin aktif rol alması ve bununla beraber gelinen son nokta. Trump'ın Avrupa lideri ile beraber Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes olarak değil, kalıcı barış sürecine evirmesi.

ENFLASYONLA MÜCADELE ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin hem enflasyonla olan mücadelesi hem de dış siyasetteki başarısının yansıması. Tabii ki gelişmekte olan ülke piyasaları gözü ile bakacak olursak içeriye para girişinin olması diğer bir unsur. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile başlayan süreçte mevduat tarafından çıkan para ve dövizdeki satıcılı seyir Borsa İstanbul'u destekliyor.

REZERVLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve etkin yürütülen para politikaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim döngüsüne girmesi yurt içi piyasalarda risk iştahının yükselmesine katkı verdi. TCMB toplam rezervlerinde de iyileşme sürerken, geçen hafta açıklanan 8 Ağustos haftasına ilişkin verilere göre brüt rezervler 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

EN SON 18 TEMMUZ'DA REKOR KIRMIŞTI

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar geriledi. Küresel risklerin azalması ve yurt içinde yürütülen aktif ekonomi politikalarıyla bu seviyelerden yükselişe geçen endeks bugün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 15 değer kazandırdı. Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı. Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 103,2 milyar liralık işlem hacmi oluştu.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2025 başından bu yana spor ve sigorta sektörleri dışında tüm sektörler kazandırırken, ilk sırada yüzde 378,05 ile finansal kiralama faktoring yer aldı. Onu yüzde 57,86 ile turizm ve yüzde 57,08 ile inşaat izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 11,9 ve holding endeksi yüzde 23,4 değer kazandı. Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'sinin ise gerilediği dikkati çekti.