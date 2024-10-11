SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|2024 Ağustos
|2024 Ocak-Ağustos
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|4.324
|-9.665
|1.
|İhracat
|21.788
|167.383
|2.
|İthalat
|24.699
|205.933
|Mal Dengesi
|-2.911
|-38.550
|3.
|Hizmet Gelirleri
|13.198
|73.971
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.502
|34.766
|Mal ve Hizmet Dengesi
|5.785
|655
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|914
|8.563
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.389
|18.928
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|4.310
|-9.710
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|14
|45
|B.
|SERMAYE HESABI
|-15
|-120
|C.
|FİNANS HESABI
|3.155
|-18.133
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|559
|3.793
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|497
|6.410
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|667
|9.869
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-214
|24.879
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-627
|-1.898
|11.2.
|Borç Senetleri
|413
|26.777
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|834
|11.571
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|0
|19
|12.3.
|Bankalar
|793
|8.920
|12.4.
|Diğer Sektörler
|41
|2.632
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.378
|12.077
|13.1.
|Merkez Bankası
|-809
|-8.480
|13.2.
|Genel Hükümet
|-133
|-25
|13.3.
|Bankalar
|-704
|20.990
|13.4.
|Diğer Sektörler
|268
|-408
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|1.154
|8.348
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-3.664
|-11.767
|GENEL DENGE
|2.510
|3.419
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-2.510
|-3.419
|14.
|Resmi Rezervler
|-2.510
|-3.419
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0