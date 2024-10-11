Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:34

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

Son dakika haberi: Türkiye'nin cari işlemler hesabı 3 ay üst üste fazla verdi. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 324 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 9 milyar 14 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasının verildiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

Son dakika haberleri: Cari işlemler hesabındaki iyileşme ağustosta devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi.

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

CARİ DENGE ÜST ÜSTE 3 AY FAZLA VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu veri Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek aylık cari fazlaya işaret ederken, ödemeler dengesi 2021'den bu yana da ilk kez üst üste 3 ay fazla vermiş oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 2 milyar 911 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 696 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 6 milyar 793 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 475 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 14 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

BAKAN ŞİMŞEK: 5 YILIN AYLIK EN YÜKSEK CARİ FAZLASI VERİLDİ

Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustosta 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasının verildiğini bildirdi.

Bakan Şimşek açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk sekiz ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

Ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 62 milyon dolar, portföy yatırımlarında 881 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 627 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 1 milyar 412 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; genel hükümet 2 milyar 250 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, bankalar 1 milyar 114 milyon dolar ve diğer sektörler 200 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 699 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 786 milyon dolar artış, Türk lirası cinsinden 1 milyar 160 milyon dolar düşüş olmak üzere toplam 374 milyon dolar net azalış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 626 milyon dolar ve genel hükümet 133 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 561 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ağustosta 2 milyar 510 milyon dolarlık net azalış oldu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 17 Eylül 2024'te yayımlanan "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri, 2023" bülteni çerçevesinde, Hizmetler Dengesi kalemi 2022, 2023 ve 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi için revize edildi.

SON DAKİKA: Cari işlemler hesabı üst üste 3 ay fazla verdi! Bakan Şimşek: 5 yılın en yükseği...

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ağustos 2024 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 4.324 -9.665
1. İhracat 21.788 167.383
2. İthalat 24.699 205.933
Mal Dengesi -2.911 -38.550
3. Hizmet Gelirleri 13.198 73.971
4. Hizmet Giderleri 4.502 34.766
Mal ve Hizmet Dengesi 5.785 655
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 914 8.563
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.389 18.928
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 4.310 -9.710
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 14 45
B. SERMAYE HESABI -15 -120
C. FİNANS HESABI 3.155 -18.133
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 559 3.793
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 497 6.410
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 667 9.869
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -214 24.879
11.1. Hisse Senetleri -627 -1.898
11.2. Borç Senetleri 413 26.777
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 834 11.571
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 19
12.3. Bankalar 793 8.920
12.4. Diğer Sektörler 41 2.632
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu -1.378 12.077
13.1. Merkez Bankası -809 -8.480
13.2. Genel Hükümet -133 -25
13.3. Bankalar -704 20.990
13.4. Diğer Sektörler 268 -408
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.154 8.348
D. NET HATA VE NOKSAN -3.664 -11.767
GENEL DENGE 2.510 3.419
E. REZERV VARLIKLAR -2.510 -3.419
14. Resmi Rezervler -2.510 -3.419
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0
SON DAKİKA