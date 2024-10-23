SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan SSDF açıklaması: Kaynaklara kalem kalem bakılacak

"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN 2 SENEDE 2.6 TRİLYONLUK BİR HARCAMA OLDU"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni sunduktan sonra bir grup gazeteciyle sohbet etti. Yılmaz, 2025 bütçesinde yeni deprem olasılığı ekseninde öngörüde bulunulup bulunulmadığına ilişkin sorular üzerine, "Sanki depremin etkisi bitti gibi bir algı var ama öyle değil. Asıl harcamayı şu anda yapıyoruz" dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

"450 bin civarında konut inşa ediliyor. Bir taraftan da altyapılar inşa ediliyor. Doğalgazı, hastanesi, altyapı yatırımları olacak. Sosyal ekonomik olarak bölgeyi canlandırma, vergisel avantajlar, teşvikler, bütün bunlar mali sonucu olan kararlar. Dolayısıyla baktığımız zaman muazzam bir harcama söz konusu. Bunun da büyük kısmı 2023 ve 2024'e denk geliyor. Sadece merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareleri saymıyoruz, ayrı tutuyoruz. Sadece merkezi yönetim bütçesinden iki senede 2024 fiyatları üzerinden 2.6 trilyonluk bir harcama oldu. Bu, muazzam bir rakam, 70 milyar dolar civarına denk geliyor. Buna mahalli idareler harcaması, İller Bankası, özel sektör, fonlar dahil değil. Dolayısıyla büyük bir yük ama gelecek yıl itibari ile bu yük azalıyor."