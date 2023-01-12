Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

Dilek Güngör yazdı;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını açıkladı. 14 destek kaleminden oluşan paketle 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin tek seferde açıklanan en büyük KGF destek paketi anlamına geliyor. Yeni KGF paketinde işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanımın önlenmesi için kara liste hazırlanacak. Bakan Nebati, limitlerin bitmesi durumunda paketlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında hazırlanan yeni KGF paketinin detaylarını İstanbul'da açıkladı. Yeni KGF paketi, kadın girişimcilerden konut üreticilerine, EYT'de kıdem yüküyle karşılaşacak işverenden dijital dönüşüme kadar tüm aktörlere nefes aldıracak. İşletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Kredibilitesi çok yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci grup firmalarına kullandırım olmayacak.