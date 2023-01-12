Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
07:36
Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL'lik rekor destek!
Son dakika KGF destek paketi haberleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük KGF desteği için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün çalışmayı duyurdu. Bakan Nebati, 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıkladı. İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. Özel okullara, kadın girişimcilere ve inşaata da destek var. Dilek Güngör pakete ilişkin ayrıntıları köşesinde okurlarıyla paylaştı. İşte 250 milyar TL'lik düşük faizli kredi desteğine ilişkin detaylar.