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Haberler Galeri Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL'lik rekor destek!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:36

Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL'lik rekor destek!

Son dakika KGF destek paketi haberleri: Cumhuriyet tarihinin en büyük KGF desteği için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün çalışmayı duyurdu. Bakan Nebati, 250 milyarlık kredi hacmi sağlayacak KGF paketini açıkladı. İşverene EYT yükü için 25 milyar kefaletle 34 milyar TL kredi sağlanacak. Özel okullara, kadın girişimcilere ve inşaata da destek var. Dilek Güngör pakete ilişkin ayrıntıları köşesinde okurlarıyla paylaştı. İşte 250 milyar TL'lik düşük faizli kredi desteğine ilişkin detaylar.

Dilek GÜNGÖR
Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

Dilek Güngör yazdı;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin detaylarını açıkladı. 14 destek kaleminden oluşan paketle 200 milyar liralık kefaletle 250 milyar liralık kredi hacmi oluşacak. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin tek seferde açıklanan en büyük KGF destek paketi anlamına geliyor. Yeni KGF paketinde işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanımın önlenmesi için kara liste hazırlanacak. Bakan Nebati, limitlerin bitmesi durumunda paketlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Nebati, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında hazırlanan yeni KGF paketinin detaylarını İstanbul'da açıkladı. Yeni KGF paketi, kadın girişimcilerden konut üreticilerine, EYT'de kıdem yüküyle karşılaşacak işverenden dijital dönüşüme kadar tüm aktörlere nefes aldıracak. İşletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Kredibilitesi çok yüksek olan, teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci grup firmalarına kullandırım olmayacak.

Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

EYT İÇİN 34 MİLYAR TL

EYT sebebiyle oluşacak işverenin kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için 25 milyar liralık kefalet desteğiyle 34 milyarlık kredi sağlanacak. KOBİ'ler azami 13 milyon TL, KOBİ dışı firmalar ise 29 milyon TL kredi alabilecek. Azami 36 ay vade, 6 ay geri ödemesiz olacak kredinin faizi TLREF (%8.73) +200 puan olacak. Yani işverenler yüzde 10.73 faizle kredi kullanarak EYT kıdem tazminatı yükünden kurtulabilecek. Paketten yeterli likiditeye sahip firmalar yararlanamayacak. Limitin en az yüzde 70'i KOBİ'lere verilecek.

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Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

ÖZEL OKULLARA DA DESTEK VAR

Özel okullara 10 milyar TL'lik kefaletle 12.5 milyar TL finansman desteği sağlanacak. Özellikle personel giderlerini ödemekte zorluk çeken özel okullara destek verilerek, istihdam kaybı olmadan faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanacak. 8 ay ödemesiz kredide azami tutar 25 milyon TL olacak.

Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

İNŞAATÇILAR UNUTULMADI

Yeni KGF paketinde inşaat sektörüne de iki koldan destek verilecek. Geçtiğimiz günlerde orta gelirlilere yönelik hazırlanan 'Yeni Evim Programı' kapsamında konut arzının artırılması için konut üreticilerine 12 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeyle 25 milyar TL kredi desteği sağlanacak. Kredinin faiz oranı TLREF+200 baz puan (yüzde 10.73) olacak. İnşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğu riskinin ortadan kaldırılması için tamamlanmamış veya henüz başlamamış projeler de dahil KOBİ'lere destek olunacak.



Son dakika | Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL’lik rekor destek!

KADIN GİRİŞİMCİYE AYRIMCILIK

KGF paketlerinde kadın girişimcilere de pozitif ayrımcılık yapıldı. Mal ve hizmet üreten, yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren girişimci kadınlar, 4.4 milyar TL'lik krediden yararlanabilecek. Azami kredi tutarı 2.2 milyon TL, 12 ay geri ödemesiz dönemin olacağı pakette kefalet oranı da yüzde 90 olarak belirlendi.

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