SON DAKİKA | Dolandırıcılar ramazanı fırsat bildi! Uzmanlar uyardı: SMS'lere itibar etmeyin
Giriş Tarihi: 10.02.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 07:03
Son dakika haberi: Ramazan ayında dolandırıcıların hedefi haline gelen vatandaşlar için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi harekete geçti. Ramazan temalı sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan siber suçlulara karşı büyük operasyon gerçekleştirildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekipleri, vatandaşları tuzağa düşürmek için kurulan 940 sahte web sitesine erişimi engelledi.