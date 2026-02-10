SON DAKİKA | Dolandırıcılar ramazanı fırsat bildi! Uzmanlar uyardı: SMS’lere itibar etmeyin

SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN



Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.