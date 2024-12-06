SON DAKİKA: Dolar alırken o tarihe dikkat! Bankalar alımı durdurdu: 50 dolarlık banknotlar için...

SAHTE BANKNOTLA MÜCADELE, TEKNOLOJİ TABANLI OLARAK 2006 YILINDAN BERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016'da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.
SBİS'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının merkez ve 81 il merkezindeki birimleri ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri de kullanabiliyor.
TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.
SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.