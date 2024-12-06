SON DAKİKA: Dolar alırken o tarihe dikkat! Bankalar alımı durdurdu: 50 dolarlık banknotlar için...

BANKALAR, SAHTE DOLARLA MÜCADELEDE FARKLI TEDBİRLER UYGULUYOR

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ediyor.

Bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik uyguladığı tedbirlerdeki farklılıklar dikkati çekiyor.

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.