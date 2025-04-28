Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
12:06
SON DAKİKA! Emekli için kritik tarihler: İkinci ikramiyede 'yeni emekli farkı' detayı
Ramazan Bayramı'nda ödenen zamlı ikramiyelerin ikincisi haziran ayında ödenecek. İkramiyeden yeni emekliler de faydalanacak. Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor. Bu nedenle başvuru tarihlerine dikkat etmek lazım. İşte Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan emekli ikramiyeleri için kritik tarihler...