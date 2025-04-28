SON DAKİKA! Emekli için kritik tarihler: İkinci ikramiyede ’yeni emekli farkı’ detayı

Emekliler, dul ve yetimler ile diğer hak sahipleri bu yılın ilk bayram ikramiyesini Ramazan bayramında aldı. 1000 TL artırılan ikramiyeler emeklilere 4 bin lira, dul ve yetimlere ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında hesaplanarak yatırıldı. Şimdi yılın ikinci ikramiyeleri için de ödeme dönemi yaklaşıyor. Bu ikinci ikramiye için yeni emekliler de belirlenen tarihlerde başvuru yaparlarsa yararlanacaklar.