Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
12:05
SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına karar verilmişti. Zamsız ikramiyeler Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına 3 bin lira olarak yatırıldı. Bayram ikramiyelerine uygulanan zamdan doğan bin liralık fark ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu.