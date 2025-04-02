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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 12:05

SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına karar verilmişti. Zamsız ikramiyeler Ramazan Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına 3 bin lira olarak yatırıldı. Bayram ikramiyelerine uygulanan zamdan doğan bin liralık fark ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu.

SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

Emekli ikramiyelerine yapılan zam sonrası bin liralık fark ödemesinin yapılacağı tarih de açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından emekli ikramiyesi fark ödemeleri için belirlenen tarihi duyurdu.

SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle bayram ikramiyeleri 4 bin TL'ye çıktı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekliler toplamda 8 bn liralık ikramiye ödemesi almış olacak.

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SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

1000 LİRALIK İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren bayram ikramiyesi fark ödemeleri için açıklama yaptı. SGK açıklamasında "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

SGK açıklamasına göre bayram ikramiyesi fark ödemesi 3 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.

SON DAKİKA! Emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih belli oldu: SSK BAĞKUR emeklisi için 1000 liralık ödeme ne zaman yapılacak?

Belirlenen ödeme planına göre:

SSK (4/a) kapsamında emekli aylığı alanlardan,

* 17-21'i arasında maaşını alanlara 3 Nisan'da,

* 22-26'sı arasında maaşını alanlara ise 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur (4/b) emeklilerinin ödemeleri de 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki emeklilerin hesaplarına ise ikramiye farkları 5 Nisan'da aktarılacak.

SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.