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Haberler Galeri Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 06:45

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın temmuz ayında alacağı zam oranları, bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.61 artış kesinleşti.
Geriye sadece bugün açıklanacak haziran enflasyonu kalırken, üç anketten üç ipucu geldi.

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomistin haziran ayı TÜFE tahminlerinin ortalaması yüzde 1.04 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 17.82'yi bulacak. Memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.57 zam yansıtılacak.

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Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

En düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 564, memur emeklilerinde 31 bin 541, memurlarda 70 bin 288 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) de ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 1.36 çıktı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 18.19 çıkabileceğini ortaya koyuyor.

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Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Aynı zamanda memurlara ve emeklilerine ise yüzde 13.93 zam anlamına geliyor.

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Buna göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur'lularda 23 bin 638, memur emeklilerinde 31 bin 641, memurlarda 70 bin 511 lirayı bulacak.

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) beklenti anketinde ise katılımcılar haziran enflasyonunu yüzde 2.25 olarak öngördü.

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Buna göre memurların zammının yüzde 14.93'ü, SSK ve Bağ- Kur'luların ise yüzde 19.23'ü bulması bekleniyor.

Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Bu durumda taban aylık SSK ve Bağ- Kur'lularda 23 bin 846, memur emeklilerinde 31 bin 918, memurlarda 71 bin 130 liraya yükselecek.

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