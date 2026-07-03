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Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 06:45
Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!
Son dakika haberi: Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın temmuz ayında alacağı zam oranları, bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ise bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.