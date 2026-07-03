Son dakika | Emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 3 tahmine göre emekli zammı senaryosu!

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 oldu. Yani 5 ayda memurlara ve emeklilerine yüzde 5.05 farkla yüzde 12.41, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.61 artış kesinleşti.

Geriye sadece bugün açıklanacak haziran enflasyonu kalırken, üç anketten üç ipucu geldi.