Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

Son dakika haberleri: Memur ve emekli maaşları için 2022 zammı ne kadar olacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek.

BAKAN AÇIKLADI: KAMUYLA GÜZEL BİR ANLAŞMA YAPILDI, SIRA EMEKLİDE

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.