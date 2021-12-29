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Haberler Galeri Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık
Giriş Tarihi: 29.12.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 07:08

Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

Son dakika haberleri: Memur ve emekli maaşları belli oluyor. Hükümet asgari ücretten sonra emekliye de zam yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak. Emekli ve memurların gözü kulağı açıklanacak rakama çevrilmişken Bakan Nebati "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda problem çıkarmayacak" dedi. İşte 2022 memur ve emekli maaş zamlarında son dakika gelişmeleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

Son dakika haberleri: Memur ve emekli maaşları için 2022 zammı ne kadar olacak? Yeni yılla birlikte tüm kazançlar artacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek.

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Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

SON DAKİKA | 2022 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN ÖNEMLİ GÜN

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

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Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

HAZİNE SABİT GELİRLİNİN YANINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış.

Son dakika | Emekli ve memur maaş zamları belli oluyor! 2022 için yüksek zam için yeşil ışık

Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" diye konuştu.

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