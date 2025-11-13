Giriş Tarihi: 13.11.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 06:56
Son Dakika | Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak: Milyonlara yeni maaş geliyor! En düşük maaşlar ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Ocak ayında emekliler ve memurlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin gelirleri artacak. Bunu belirleyecek olan ise enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte yeni maaşlar ve artış oranları...