Son Dakika | Emekli ve memur zammı ile birlikte artacak: Milyonlara yeni maaş geliyor! En düşük maaşlar ne kadar olacak?

TAZMİNAT TAVANI ARTIYOR

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak artışı yüzde 19.61 olursa 64 bin 493 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 64 bin 4 lira kıdem tazminatı ödenecek.