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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 12:56

SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memura ek zam geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamlı düzenleme için düğmeye bastı. Emekli ve memur maaşlarına ek zam şeklinde yansıyacak refah payı için geçtiğimiz dönemlerde yasal düzenlemeler yapılmıştı. Temmuz zammı için de benzer uygulamalar söz konusu olacak. Öte yandan 2 kritik hesap, Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı için ipuçlarını verdi. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni emekli ve memur maaşları hesapları...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası çalışanlar, emekliler ve memurların alım gücünü yükseltecek düzenlemeler için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz döneminde emekli ve memura refah payı için çalışmaların yapıldığını açıkladı. Emekli maaşı, memur maaşları ne kadar artacak? İşte tablo tablo tüm hesaplar...

SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR

Emekli ve memur maaşlarına refah payı verilerek maaşlara ek zam şeklinde yansıyacak yeni düzenlemeler yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alım gücünü ve refah seviyenin artırılması yönünde talimatını verdi. İlgili Bakanlıklar şimdiden çalışmalarına başladı.

Öte yandan 2 kritik hesap, Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı için ipuçlarını verdi. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?

  • SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı,
  • Memur enflasyon farkı hesabı,
  • Memur ve memur emeklisi zammı,
  • Emekli ve memur maaşları hesabı,
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı,
  • Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı ve ek zamlı zamlı tüm maaş hesapları 6 tabloda netleşti.

Sabah.com.tr olarak tablo tablo maaş hesaplamalarını yaptık. İşte detaylar...

Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video

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SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

SON DAKİKA: Emekli ve memura ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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