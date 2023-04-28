Memur ve emekliye ek zam! 2023 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? | Video
Emekli ve memura ek zam geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamlı düzenleme için düğmeye bastı. Emekli ve memur maaşlarına ek zam şeklinde yansıyacak refah payı için geçtiğimiz dönemlerde yasal düzenlemeler yapılmıştı. Temmuz zammı için de benzer uygulamalar söz konusu olacak. Öte yandan 2 kritik hesap, Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur zammı için ipuçlarını verdi. Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna enflasyon farkı ve ek zam dahil yeni emekli ve memur maaşları hesapları.
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