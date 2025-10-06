SON DAKİKA | Emekli zammı belli oluyor! İşte masadaki 4 senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 58 bin 392'ye çıkması öngörülüyor. 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da seyyanen zam dahil 26 bin 764 TL olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen bu rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla daha yukarı çıkacak