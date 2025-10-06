Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:34
SON DAKİKA | Emekli zammı belli oluyor! İşte masadaki 4 senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacakları zam oranları şekillenmeye başladı. Eylül enflasyonunun ardından emeklilerin yüzde 7.51 zammı kesinleşti. Yıl sonuna ilişkin 4 tahmine göre ise ocakta yüzde 10.14 ila yüzde 13.08 arasında zam yapılması bekleniyor.