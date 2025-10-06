SON DAKİKA | Emekli zammı belli oluyor! İşte masadaki 4 senaryo: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 06:36

Son dakika haberi: Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacakları zam oranları şekillenmeye başladı. Eylül enflasyonunun ardından emeklilerin yüzde 7.51 zammı kesinleşti. Yıl sonuna ilişkin 4 tahmine göre ise ocakta yüzde 10.14 ila yüzde 13.08 arasında zam yapılması bekleniyor.

ÖNDER YILMAZ
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinden 3'ü belli oldu. Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, ağustos enflasyonu yüzde 2.04, eylül enflasyonu ise yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz- Eylül döneminde enflasyon yüzde 7.51 oldu. Geriye 3 veri daha kaldı.

YÜZDE % 10.14-13.08 ARASI

Emekli zamlarına ilişkin yıl sonu beklentileri konusunda farklı senaryolar sözkonusu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı yüzde 10.56 olarak şekilleniyor. Orta Vadeli Programda ise 2025 yılı sonu tahmini yüzde 28.5 olarak kayda geçti. Bu tahmine göre, ikinci yarı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.14 zam alabilecek.

Merkez Bankası'nın yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi. Bu senaryoyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3 seviyesinde kalacak. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi anketindeki tahmin ise yüzde 31.94 olarak ortaya çıktı. Bu tahminle de zam oranı yüzde 13.08 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. 6 aylık enflasyonun senaryolarına göre bu rakam 18 bin TL'nin üzerine çıkacak. Buna göre en düşük emekli maaşı yıl sonunda, yüzde 10.56 zamla 18.663 TL, yüzde 10.14 zamla 18.592 TL, yüzde 11.3 zamla 18.788 TL, yüzde 13.08 zamla 19.089 TL olarak şekillenecek.

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları enflasyon oranında artırılıyor. Memur ve memur emekli maaşları ise toplu sözleşme zammı ile "enflasyon farkı", hesabı yapılarak hesaplanıyor. 2026 'da memur ve memur emeklilerine yüzde 11'lik ocak zammı ve netleşen 3 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 13.26'ya ulaştı. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine 1.000 TL de seyyanen zam verilecek.

Bu doğrultuda en düşük memur maaşı 58 bin 392'ye çıkması öngörülüyor. 22 bin 672 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da seyyanen zam dahil 26 bin 764 TL olarak hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen bu rakamlar Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının ortaya çıkmasıyla daha yukarı çıkacak

SGK GELİRLERİNİN GİDERLERİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE% 99.30

SGK açığının GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 2.19 iken 2024'de yüzde 0.02'ye düştü. SGK gelirlerin giderleri karşılama oranına ise 2002'de yüzde 71.54 iken geçen yıl yüzde 99.74'e yükseldi. Bu oranın, 2025 sonunda yüzde 99.30 olması bekleniyor. En önemli kalemlerden biri olan emekli aylıklarının GSYH içindeki payının yıllar içerisindeki payı 2002'de yüzde 4.60 iken 2024'te yüzde 5.98 olarak gerçekleşti.

2025 yıl sonunda ise bu oranın yüzde 6.09 olacağı öngörülüyor. Diğer bir gösterge olan emekli aylıklarının merkezi yönetim bütçe gideri içerisindeki payı ise 2002'de yüzde 13.95 iken 2024'te yüzde 24.75 oldu. Oranın 2025 sonunda yüzde 25.82 olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla emekli aylıklarının bütçe imkânları dahilinde artırıldığı görülüyor.


SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 4 SENARYOYA GÖRE MAAŞLARI

MEVCUT: 16.881

Yüzde 10.56 zamla: 18.663 TL
Yüzde 10.14 zamla: 18.592 TL
Yüzde 11.30 zamla: 18.788 TL
Yüzde 13.08 zamla 19.089 TL

MEVCUT: 18.000

Yüzde 10.56 zamlı: 19.900 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 18.825 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 20.034 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL

MEVCUT: 20.000

Yüzde 10.56 zamlı: 22.112 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 22.028 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 22.260 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 22.616 TL

MEVCUT: 25.000

Yüzde 10.56 zamlı: 27.640 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 27.535 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 27.825 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 28.270 TL

MEVCUT: 30.000

Yüzde 10.56 zamlı: 33.825 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 33.042 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 33.390 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 33.924 TL

MEVCUT: 35.000

Yüzde 10.56 zamlı: 38.696 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 38.549 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 38.955 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 20.354 TL

MEVCUT: 40.000

Yüzde 10.56 zamlı: 44.224 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 44.056 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 44.520 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 45.232 TL

MEVCUT: 45.000

Yüzde 10.56 zamlı: 49.752 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 49.563 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 50.085 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 50.886 TL

MEVCUT: 50.000

Yüzde 10.56 zamlı: 55.280 TL
Yüzde 10.14 zamlı: 55.070 TL
Yüzde 11.30 zamlı: 55.650 TL
Yüzde 13.08 zamlı: 56.540 TL