Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:09

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı şimdiden yüzde 30'un üzerine yükseldi. Açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketine göre beklenen oranlar sonrası Temmuz zam oranı için ipuçları güçlendi. Milyonlar, 'Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak' sorularına cevap arıyor. İşte hem gerçekleşen 4 aylık, hem de 6 aylık beklenen enflasyon verilerine göre emekli maaşı ve meslek meslek memur maaşları hesaplama tabloları...