Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
06:52
SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...
Son dakika haberi: SSK, Bağkur, memur emeklileri ile kamu ve özel sektör çalışanları 2025 yılı başında promosyon heyecanı yaşıyor. SGK emekliler için promosyon müzakerelerini şubat sonu başlayıp mart ayında sonuçlandırmayı planlıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri ise çalışanları için bankalarla ocak ayından beri promosyon anlaşmaları yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...