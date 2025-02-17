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Haberler Galeri SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:52

SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

Son dakika haberi: SSK, Bağkur, memur emeklileri ile kamu ve özel sektör çalışanları 2025 yılı başında promosyon heyecanı yaşıyor. SGK emekliler için promosyon müzakerelerini şubat sonu başlayıp mart ayında sonuçlandırmayı planlıyor. Kamu ve özel sektör yönetimleri ise çalışanları için bankalarla ocak ayından beri promosyon anlaşmaları yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

Son dakika haberi: SGK, vatandaşların promosyon talebini karşılamak için her yıl kamu bankaları başta olmak üzere bankalarla promosyon müzakereleri yaparak protokol imzalıyor.

SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

SGK, bu yıl da mart ayı içinde bankalarla promosyon müzakerelerine oturmayı planlıyor. 2024 yılında promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmişti.

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SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılıyordu. 2025'te en düşük emekli maaşının 14 bin 469 lira olarak belirlenmesiyle bankalarda promosyon tutarlarını değiştirdi.

SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

Yeni müşteriler kapmak için yarışa giren bankalar promosyon tutarını 12 bin TL'den başlayarak, farklı ürün kampanyalarıyla 25 bin TL'ye kadar çıkardı.

SON DAKİKA | Emeklinin maaş promosyonuna yeni düzenleme! Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor...

SGK ile müzakerelerde bu rakamın daha da artması bekleniyor. Bu nedenle emeklilerin SGK görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemesi daha çok kazanç sağlamaları anlamına geliyor.

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