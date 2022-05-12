Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
07:28
Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Enflasyonla mücadelede son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon artışına karşı Türkiye'de de hükümet topyekûn mücadele başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 30 sektör temsilcisiyle bir araya gelecek. Birçok üründe denetimler yapıldı ve makas belirlendi. Atılacak adım ve alınacak önlemlerle ilgili Bakan Nebati iş dünyasından destek isteyecek. İşte enflasyon mücadelesine ilişkin son dakika gelişmesi ve atılacak adımlar