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Haberler Galeri Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:28

Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

Enflasyonla mücadelede son dakika haberi: Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon artışına karşı Türkiye'de de hükümet topyekûn mücadele başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 30 sektör temsilcisiyle bir araya gelecek. Birçok üründe denetimler yapıldı ve makas belirlendi. Atılacak adım ve alınacak önlemlerle ilgili Bakan Nebati iş dünyasından destek isteyecek. İşte enflasyon mücadelesine ilişkin son dakika gelişmesi ve atılacak adımlar

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

Son dakika haberler: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında 30'un üzerinde sektör temsilcisiyle bir araya geliyor. Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

İşte enflasyona karşı ilk kritik adımın bugün atılacağı topyekün mücadele seferberliğinin detayları...

Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

Bakanlığın, fahiş fiyatla karşı 30 sektöre yönelik yaptığı çalışmalar sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Bakan Nebati, enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında iş dünyasından destek isteyecek.

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Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

DENETİMLERE MASAK DA KATILIYOR

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Maliye'ye bağlı 2800 kişilik enflasyon timi saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu sayı zaman zaman 3 bini geçiyor. KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, 30'a yakın sektörde saha denetimi yaptı.

Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

SON DAKİKA | GÖRÜŞME TEMASI BİRLİKTEN BEREKETE

Denetim ekipleri, hallerde de sabaha karşı denetim gerçekleştirdi. İhbarları da değerlendiren enflasyon timine, Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK ekipleri de katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Son dakika | Enflasyona karşı seferberlik; İlk kritik adım bugün

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK İSTEYECEK

Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dâhil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

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